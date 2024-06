Alex Márquez, sancionado con 3 segundos no cumplir una 'Long Lap Penalty'

No cumplir las sanciones parece que se ha instalado en MotoGP como una moda aceptada. Si en Montmeló Enea Bastianini se negó en redondo a hacer una Long Lap Penalti, y de nuevo obvió que los comisarios le duplicaran la sanción durante el Gran Premio de Catalunya, este sábado ha sido Alex Márquez el que no ha considerado oportuno hacer la vuelta largad e castigo, y asumir la sanción posterior, que solo fue de tres segundos, lo que le costó pasar de la 7ª posición en la que cruzó la meta, a terminar 8º ganando una plaza Fabio Quartararo.

Alex hizo una salida impecable en la sprint de este sábado en el GP de los Países Bajos, y tras clasificar cuarto en parrilla, ganó una posición adelantando a Maverick Viñales y completando la primera vuelta en puestos de podio (3º).

Viñales recuperó la posición y en los siete siguientes giros, Alex se mantuvo cuarto cerca de la zona de podio, pero en la novena vuelta el paso Bastianini, en la 12º Fabio Di Giannantonio y en la última (13) llegó el caos, al no cumplir sanción, perder posición con Brad Binder y acabar recibiendo tres segundos de penalty.

"Quizás al principio me han podido un poco las ganas al hacer una buena salida, de querer ir con los de delante, Jorge Martín y, sobre todo Bagnaia, pero Pecco está a otro nivel. He querido tirar demasiado", explicó este sábado por la tarde.

"También he salido a ciegas con el neumático duro delantero, que no había probado en todo el fin de semana. Así que mañana ojalá este el cielo muy nublado y haga mucho frío, para poder utilizar el compuesto blando delante, que es con el que voy mejor y me ayuda más", suplicó.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le pidieron a Alex que explicara la dinámica del bajó final.

"En la parte final de la carrera he sufrido más de la cuenta, el freno motor no funcionaba bien y me costaba. Luego los dos pequeños fallos de tocar el verde, que ha sido nada. El primero no se aún ni donde he pisado, y ha costado caro y he perdido posición, más el error en la última vuelta entrando en meta", cuando le ha pasado Binder.

No cumplió con la sanción de Long Lap

Tras pisar dos veces el verde durante la carrera, a dos giros del final fue sancionado con una 'Long Lap', que decidió no cumplir, ya que se pierde más con ello que con los tres segundos de castigo al final.

"Si que es verdad que cuando he visto la sanción quedaba una vuelta y media y he pensado que no iba a cumplirla, que iba a ir hasta el final. Luego con el error que he cometido en la última curva de la penúltima vuelta, he pensado en hacerlo, pero luego me ha dado miedo de tocar fuera de la línea y perder tres segundos más tres. He pensado en ir hasta el final y ver qué pasaba", lo que no le ha ido mal del todo.

Pero le ha ido a su compañero de equipo y hermano, Marc Márquez, caído a las primeras de cambio. "En ese punto que se ha ido al suelo, cuando vas muy cerrado y tocas el piano, salta la moto, yo he pasado muchas veces durante el fin de semana y no me ha pasado nada, pero es un poco lotería a ver cómo te pilla el agarre. En la carrera me ha pasado, pero con la suerte de que no se me ha cerrado de delante", explicó Alex, que no vio la caída en vivo, ya que en ese momento iba por delante, tratando de perseguir a un Pecco Bagnaia inalcanzable. "Es su circuito favorito, en donde fluye más y donde logró su primera victoria, se siente cómodo y marca mucha diferencia", admitió.

Tras adelantar Motorsport la noticia de la renovación de Alex Márquez con Gresini para 2025, ahora se han disparado las especulaciones sobre quién será su compañero. "No voy a decir un nombre, el que crean que es el más rápido que cojan a ese", se mantuvo en la misma línea del jueves. Pero cuando le citaron la posibilidad de Jack Miller, salió a relucir el agrio enfrentamiento que mantuvieron en la época de Moto3. "Ahora nos llevamos bien, es un tipo cachondo, nos lo pasamos divertido", quitó hierro a la situación, aunque los tiros sobre quién será su compañero van por otro lado muy diferente.