Alex Márquez: "Cambiar una sanción a los dos días es el colmo del colmo"

El incidente de Marc Márquez no solo protagonizó el GP de Portugal que abrió la temporada 2023 de MotoGP, sino que también fue el tema de conversación en la primera jornada del GP de Argentina, segunda cita del curso. Todos volvieron a hablar de lo ocurrido, y como no podía ser de otra manera, le preguntaron a su hermano Alex por la sanción recibida, un asunto que aún colea.

El domingo, se anunció un castigo de doble long lap que Márquez tenía que cumplir en Termas de Río Hondo, pero el lunes Honda reveló que Márquez, operado, no iba a viajar a la siguiente carrera. Y tras la duda de si eso le libraría de la penalización, el martes el panel de comisarios FIM aclaró que la sanción tendrá que cumplirla cuando vuelva a competir.

El miércoles Honda apeló la sanción y la FIM, tras desestimar el recurso, lo remitió a la Corte de Apelación. Tal desenlace de acontecimientos hace presagiar que la historia está lejos de acabar, y Alex Márquez señaló que no había visto nunca algo así.

Cuando en DAZN le preguntaron por el revuelo sobre las sanciones y si era necesario una revisión, el nuevo piloto de Ducati dijo: "Es muy mejorable. Seguimos igual que el año pasado: sanciones con diferente criterio, sanciones que de golpe te ponen una long lap, de repente te ponen dos por la misma acción, acciones que suponen una long lap y para otros dos...".

"Es lo mismo que pedíamos el año pasado, ser de alguna manera más claros". Y tras esa frase, hizo referencia al hecho de que después de que la sanción original dijera que la doble long lap tenía que cumplirla Marc Márquez en Argentina, se modificara la sentencia para que la cumpla en la siguiente carrera que dispute. "Ya el colmo es cambiar una sanción al cabo de dos días, ese es el colmo del colmo".

Para concluir, el pequeño de los Márquez habló de esa cláusula que también hay en el reglamento de la Fórmula 1 (y que generó la gran polémica de Abu Dhabi 2021) de que, la decisión final, es a criterio personal de los comisarios.

"Tenemos un reglamento donde tú te lo lees todo y en el último punto dicen que según la situación, o no sé qué, ellos tienen la última palabra. Entonces ahí te descuadra todo, te preguntas: ¿para qué he leído hasta aquí si al final van a hacer lo que van a querer, no?", concluyó el #73.