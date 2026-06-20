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Alex Márquez se retira del GP de la República Checa para seguir con su recuperación

El equipo Gresini anunció este sábado a dos horas de la disputa de la Sprint del GP de la R. Checa que Alex Márquez causará baja durante el resto del fin de semana y volveá a casa para seguir con la recuperación.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Márquez, que reaparecía este fin de semana tras la grave lesión sufrida el 17 de mayo en el GP de Catalunya, en Barcelona, no seguirá compitiendo tras completar el viernes y la clasificación de este sábado en Brno, donde el corredor de Gresini ha decicido poner pie en el suelo y volver a casa para seguir con su rehabilitación.

El equipo Gresini, a dos horas de iniciarse la carrera spirnt de este sábado, hizo público un comuniado oficial: "Alex Márquez, después de consultar con el equipo y el personal médico, ha decidido retirarse del resto del #CzechGP, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible".

Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez se vio abocado, por primera vez esta temporada, a pasar por la Q1 y tras terminar cuarto en la hoja de tiempos y, por tanto, no pasar el corte, lo que le obligaba a salir 14º en parrilla, desde la quinta fila, una posición muy expuesta a cualquier tipo de accidente y que, dificilmente, le hubiera permitido progresar hacia las posiciones delanteras.

Con este panorama, y después de reunierse con el equipo y el director médico del campaonto, doctor Angel Charte, entre todos se tomó la decisión de parar y retirarse del gran premio.

Según ha podido saber Motorsport.com, Alex regresará hoy mismo a casa para seguir recuperándose y volver a viajar a Assen la próxima semana para tomar parte en el GP de los Países Bajos, donde deberá, de nuevo, conseguir el 'apto' de los médicos para subirse a la Ducati del equipo Gresini.

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