Alex Márquez: “No me gustaría renovar sin ganármelo en la pista”

Sólo cinco de los 22 pilotos que forman la parrilla del Mundial de MotoGP actual tienen renovados sus respectivos contratos más allá de 2020, lo que deja a un nutrido grupo con la incertidumbre de saber qué va a pasar con su futuro a corto plazo.

Entre esos pilotos está el joven debutante Alex Márquez, que tras ganar el Mundial de Moto2 en 2019 dio el salto al equipo oficial Honda en sustitución del retirado Jorge Lorenzo.

HRC firmó con Alex un contrato para una sola temporada, la 2020, que debido a la pandemia por coronavirus ni ha empezado, ni hay una previsión clara de cuándo puede hacerlo.

Entre las muchas ideas y ocurrencias que se han sugerido durante la suspensión de la temporada ha surgido la de congelar los actuales contratos de los pilotos de cara a 2021, lo que significaría la renovación automática de Alex con Honda, una posibilidad que no seduce al joven piloto de Cervera.

“Sólo estoy deseando poder comenzar las carreras y hacer buenos resultados, es la única baza para poder renovar con Honda”, explica Márquez en conversación con el Mundo Deportivo.

“Una renovación sin ganármela en la pista no es lo suyo, como piloto no me gustaría. Ojalá no pase y tengamos muchas carreras este año”, añade.

“En ganas de empezar a correr no me gana nadie, lo estoy deseando. Es un equipo con gente nueva, tengo muchas ganas de seguir adaptándome, conociendo el proyecto e involucrándome al máximo. Estar parado, y más para un debutante, es un hándicap grande para cuando volvamos a arrancar, pero no queda más que tener paciencia, ahora la prioridad es que todo se resuelva”, reflexiona Alex.

Desde Dorna están trabajando frenéticamente para buscar las mejores soluciones de un reinicio que, los más optimistas, sitúan en septiembre, y que contemplan múltiples posibilidades.

“Si hay que empalmar con el 2021 soy el primero que dice que sí, ningún problema. Es nuestro trabajo, nuestra pasión, y por qué no un fin de años en las carreras, lo podríamos celebrar en el paddock”, sugiere el #73, al que tampoco le importaría correr a puerta cerrada. “Ningún problema, sería como en los test pero en un gran premio. Lo importante es que haya carreras y que sea seguras para todos”, zanja el catalán.

