Alex Márquez: “Reivindicarme no es mi estilo; prefiero no hacer ruido”

Cuando de la noche a la mañana se anunció, el pasado mes de noviembre, que Alex Márquez iba a dar el salto a MotoGP en el equipo oficial Honda, no faltaron quienes pusieran en tela de juicio los méritos y cualidades del corredor de Cervera, apuntando al hecho de ser el hermano del campeonísimo Marc Márquez, como factor crucial, dejando sin valor el título de Moto2 conseguido semanas antes como mérito para la promoción.

Alex calló entonces y no ha querido tampoco ahora aprovechar sus primeros éxitos al manillar de la Honda RC213V, los podios de Le Mans y Motorland, para reivindicarse.

“Intento ser profesional, hacer mi trabajo de la mejor manera y disfrutarlo, que es lo más importante. No tiene ningún sentido tener un afán reivindicativo, yo me quedo tranquilo porque cuando empiezas el año y sufres, lo único que quieres es llegar a disfrutar sobre la moto, y lo estoy consiguiendo. El equipo me ha ayudado mucho en todo momento, me sigue ayudando y aún podemos dar pasos adelante de cara al futuro. Pero no, no es mi estilo reivindicarme, prefiero mantenerme sin hacer mucho ruido. Ser profesional en mi trabajo y ser mejor cada día”, expuso el domingo pasado por la tarde, pocas horas después de subir al segundo peldaño del cajón en Motorland.

Dos podios que han sorprendido a propios y extraños, sobre todo por la solidez y solvencia con las que los ha conseguido, pilotando como un auténtico veterano al manillar de una moto difícil y critica. Una situación que ahora invita a pensar que la primera victoria puede estar cerca.

“Estamos viviendo un año muy raro, en el que cambian mucho las cosas de un fin de semana al otro. No me marcaré el objetivo de buscar la victoria desde el principio. Intentaré hacer lo mismo que este fin de semana, disfrutar sobre la moto, que venga lo que tenga que venir, y mejorar. Si mejoramos y pulimos algunos detalles, creo que podemos hacer una muy buena carrera el próximo domingo", añadió

"Siendo realistas el objetivo no será cada fin de semana hacer el podio. Como rookie creo que no es el target. Hay que intentar estar, de aquí a final de año, en el top 10 o top 8 y días como el domingo, en el que las cosas salen y te encuentras bien sobre la moto, intentar obtener algo más”.

"Que no esté Marc no es positivo por ningún lado"

La baja de larga duración de Marc Márquez ha restado, hasta ahora, una gran dosis del foco mediático que arrastra el campeonísimo de Cervera, lo que puede haber dado cierta tranquilidad al debutante Alex a la hora de trabajar en su primer año en el equipo Repsol.

“Depende cómo lo mires. Si está Marc, me quita presión, es él quien tiene que tirar de galones en el equipo y el que pone el nivel y los resultados. Cuando no acaban de salir los resultados en una fábrica como Honda, quizá te sientes un poco más presionado para intentar dar un paso adelante y que los resultados lleguen también de tu parte. Así que depende, pero que no esté Marc no es positivo por ningún lado, porque él marca siempre el límite de esta moto y el camino a seguir”, argumenta Alex.

“Cuando las cosas van bien, mejor. Pero cuando hay problemas siempre tienes la duda de ¿y si estuviera Marc, tendríamos estos problemas o no los tendríamos? Siempre te queda esa duda. Así que cuando las cosas van bien, perfecto, pero cuando se tuercen un poco, siempre quieres tener a alguien que te marque la línea y que te enseñe dónde está el límite de la moto en algunas condiciones”.

El gran salto de Alex llegó, precisamente, en el último doblete, en la segunda carrera de Misano. Esta semana, como entonces, se disputa un segundo gran premio en la misma pista, en este caso Aragón.

“La idea es intentar seguir en la misma línea. Con un segundo fin de semana en el mismo circuito está claro que todos van a mejorar y a ir más rápido. Nosotros tenemos que pulir algunos detalles que creo que podemos mejorar para ver si esta semana podemos ser aún más fuertes y hacer de nuevo una buena carrera”, apunta.

Dado el paso ya con dos podios consecutivos, la gran mejora que se vio de la primera carrera de Misano a la segunda, es difícil de repetir.

“Aquí hemos mejorado mucho el primer fin de semana, siempre hemos tenido una gran progresión para el segundo (donde ha habido doblete), pero eran carreras en la que hacíamos el 14º o el 15º. Ahora que hemos hecho el segundo puesto seguramente será más difícil dar un paso adelante y mejorar aún más. Todos van a mejorar, pero nosotros también podemos hacerlo, tenemos algunos detalles por pulir. El próximo fin de semana seguro que todos mejoran sus registros, así que tenemos que dar un paso adelante y ser más completos”.

Mejor debutante del año

Con los 40 puntos sumados en las dos últimas carreras, el menor de los Márquez se ha metido de lleno en la lucha por ser el mejor debutante del año.

“Es algo que también puede ser un objetivo, te da un extra de motivación. Ahora estamos empatados a puntos (con Brad Binder), él ganó la carrera de Brno y eso le dio alas para seguir dando pasos. Nosotros tenemos que aprovechar las carreras en las que estamos bien para intentar coger más puntos que él e intentar ser el rookie del año. Es un objetivo y vamos a intentar conseguirlo”.

Además del resultado, lo que más sorprendió de la carrera de Alex el pasado domingo fue la gestión de los neumáticos y verle pilotar como a un auténtico veterano.

“Depende de las situación y las condiciones, aún me falta ser algo más rápido cuando caen los neumáticos, que es en el aspecto en el que Marc consigue marcar la diferencia. Y es ahí donde más me falta dar el último pasito para, en carrera, ser más rápido”, admite sin embargo el #73.

“Intentaremos darlo en el futuro, cada vez llevo más kilómetros y me siento mejor con la moto, hacer tantas carreras seguidas te ayuda a no perder el feeling y mejorar, pero está claro que aún no llevo yo al 100% la moto. Hay condiciones en las que me veo muy bien y puedo ir por donde quiero, pero en otras me falta algo de confianza para poder ser yo quien lleva la moto y no al revés en algunos puntos del circuito”.

Alex Márquez siempre se ha definido como un motorcito diesel, que poco a poco, paso a paso, va haciendo camino. El de Cervera necesitó 20 carreras en Moto3 para lograr su primer podio; y 32 grandes premios tardó en la clase intermedia para pisar el cajón. Sin embargo, en su novena aparición en la clase reina fue segundo en Le Mans, en mojado, y en la 10ª carrera entre los grandes, fue segundo y rozó su primer victoria, en seco.

“Siempre que tienes un objetivo debes luchar por ello, eso es lo que me han enseñado desde pequeño y es lo que estoy intentando hacer ahora. A pesar de momentos difíciles donde las cosas no salen, nunca he tirado la toalla”, explica.

“Siempre he confiado desde que di el paso de estar en el equipo Repsol Honda en Valencia, que creía que podía ser rápido con esta moto, creía que tenía el potencial y era el mejor momento para aprovechar la oportunidad. Está claro que no ha sido un año fácil, pero ahora que estamos en una buena dinámica desde Misano hay que seguir luchando. Estos dos podios dan tranquilidad y motivación para seguir siendo mejor cada día. Voy a luchar para que carreras como la del domingo en Aragón no sean flor de un día, y que podamos tener una muy buena base para el año que viene”, zanja Alex.