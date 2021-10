Alex Márquez: “Hay que ser realistas, Honda hizo doblete pero hubo caídas”

Las mejores carreras de Alex Márquez en su debut la pasada temporada en MotoGP se dieron tras el punto de inflexión que supuso el test de Misano 2020, logrando acabar, posteriormente, las carreras de Le Mans y Aragón en segunda posición.

El de Honda tenía muchas esperanzas puestas en la segunda carrera que se celebraba el pasado fin de semana en la pista italiana, tras haber corrido aquí hace un mes y el test posterior.

Sin embargo, la carrera de Alex acabó antes de tiempo por un problema técnico en su RC213V del equipo LCR, que le dejó tirado a 18 vueltas del final.

“El fin de semana en general fue bien, pero me da rabia por la forma en cómo acabó. Habíamos hecho un test y una carrera en ese circuito y teníamos mucha información, y que al final todo ese trabajo no pudiera tener la recompensa de un buen resultado, y más viendo cómo se desarrolló la carrera, me da mucha rabia. Sobre todo viendo dónde estábamos, la gente que teníamos al lado y dónde terminaron ellos”, en referencia a Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Johann Zarco y Alex Rins, que estaban en su mismo grupo cuando sobrevino el problema técnico y acabaron en posiciones de la tercera a la sexta.

“Pero así son las carreras, por un problema tuvimos que salir con la segunda moto y se rompió el… bueno, hubo un problema”, se lamentó sin querer desvelar de qué se trataba.

“Son cosas que pasan, tenemos ahora dos carreras para sacarnos la espina. Me había marcado en estas tres últimas el objetivo de ser constante. Creo que el nivel durante el fin de semana fue bueno y habrá que volver a intentarlo en Portimao, donde la última vez lo hice bien (8º), para acabar el año de forma positiva”.

Dejando al margen el resultado de Alex en Misano el pasado domingo, para su fábrica, Honda, la carrera no pudo ser más fructífero, con un doblete 1-2 totalmente inesperado.

Como dijo el hermano de Alex, Marc Márquez, un resultado que dará tranquilidad a HRC para trabajar de cara al próximo año, en el que seguirá, si no hay nada raro, en el equipo LCR pero con contrato y material de fábrica.

“Seguro que el doblete da tranquilidad a Honda, pero también hubo caídas, se cayeron las dos Ducati y creo que tanto Pecco (Bagnaia) como (Jack) Miller tenían algo más el domingo. Es cierto que (esos incidentes) son parte de las carreras, pero hay que ser realistas con la posición final”, valoró el menor de los Márquez cuando Motorsport.com le preguntó por el éxito del equipo oficial en Misano.

“Marc ha hecho una carrera muy, muy buena, con un ritmo muy rápido, al final sobre todo, más que al principio. Y eso es una buena señal de que al final de las carreras podemos ser competitivos e ir rápido, que cuidamos los neumáticos. Eso es algo que a mí también me motiva, ver que la moto funciona, sobre todo de cara a Portimao, un circuito al que nuestra moto creo que se adapta bien”, valoró.

Sobre el problema técnico que motivó la retirada, Alex no quiso dar más detalles.

“Antes de retirarme, crucé la meta y ya tenía algún problema. Cuando llegué a la primera curva me apareció en el dashboard de la moto un mensaje de que tenía que parar el motor inmediatamente, lo paré y ya está. Sabemos el problema que hay pero tampoco se puede decir”, mantuvo el hermetismo.

Márquez aclaró, por último, que el problema sobrevino solo, no por un posible contacto con su compañero Takaaki Nakagami, que justo le adelantó en ese momento.

“Nakagami se cayó solo intentando pasarme, se fue largo y se cayó. Fue un tema completamente diferente. Me sabe mal por el equipo, por cómo acabamos los dos pilotos la carrera, en la misma vuelta yendo juntos, Creo que hubiéramos podido hacer un buen resultado los dos, y eso también me da rabia. Pero así son las carreras”, se resignó el chico de Cervera.

Alex Márquez, equipo LCR Honda 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Alex Márquez, Team LCR Honda 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Alex Márquez, Team LCR Honda 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Alex Márquez, Team LCR Honda 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal, Alex Marquez, Team LCR Honda 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images