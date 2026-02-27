Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

Buriram (Enviado Especial).- El subcampeón del pasado año logró el billete directo a la primera Q2 de la temporada al parar el crono en la Práctica del Gran Premio de Tailandia, que se ha celebrado este viernes, en 1.29.376, un tiempo discreto si tenemos en cuenta que hace menos de una semana, el pasado domingo, en este mismo escenario marco un tiempo de 1.28.961 en la últimas jornada de la pretemporada, un tiempo que le hubiera colocado tercero hoy.

Para Alex Márquez, la gran diferencia respecto al pasado año es que cuenta con una moto full factory, por más que ahora parece que todos los pilotos de Ducati han optado por llevar el motor y la aerodinamica de 2024.

"Es diferente respecto al pasado año porque creo que con el paquete que tenemos, hay muchas más opciones, diría yo. Creo que tenemos más potencial, pero no tuvimos tiempo para trabajar en ello", explicó al final del día en Buriram.

"Estuvimos probando muchas cosas durante la pretemporada, muchas cosas diferentes, cada salida con una moto diferente, y no tuvimos tiempo para lo más importante: la configuración, la base de la moto", añadió.

"Por eso estamos un poco menos preparados que el año pasado, que llegamos más a punto para la primera carrera. Pero necesitamos algo de tiempo para demostrar nuestro potencial. Creo que vamos por buen camino y estoy empezando con un punto muy fuerte el año pasado: la tracción, así que no me preocupa y creo que es algo que podemos solucionar fácilmente".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Para el corredor de Gresini, los puntos fuertes de su moto de 2025 se mantienen esta temporada.

"Sí, sí, creo que la diferencia con el año pasado es que todos (los rivales) han dado un paso adelante. No es que la moto sea peor. Creo que tenemos más potencial. Necesitamos entender cómo podemos sacarle el máximo provecho y, por el momento, necesitamos combinar todo lo que funciona para no confundirnos. Así que, como dije, queremos estabilidad en la moto, no queremos probar cosas nuevas para centrarnos en nuestro paquete y extraer el máximo potencial".

El punto de crecimiento de Aprilia en general y de Marco Bezzecchi en particular es evidente, hasta el punto de que parece estar un paso por delante complicado de reducir.

"Será difícil, por supuesto, y si no podemos ser más rápidos que él, no os preocupéis. Tendremos 21 carreras por delante. Así que, esto será largo, hay que mantener la calma. Necesitamos mejorar nuestras prestaciones y luego, en circuitos donde quizás para algunos sea mejor estar tranquilo, y tratar de aprovechar los que nos van bien a nosotros".

Sobre si existe mucha diferencia entre las motos que llevan Marc Márquez, Pecco Bagnaia y el propio Alex, éste lo negó.

"No, no, la moto no cambia mucho. Es decir, si te fijas, lo que más puede cambiar es la aerodinámica, y estoy usando la misma que el año pasado, así que no me cambió mucho la vida. Simplemente tengo más elementos y más posibilidades para probar en la moto, y esto puede ser muy bueno, pero también puede complicarnos un poco la vida", explicó.

"Así que es en ese punto donde tenemos que estar, tenemos que gestionarlo un poco mejor", zanjó el catalán, que tuvo que esquivar a su compañero de equipo este fin de semana, Michele Pirro, durante el entrenamiento para no llevárselo por delante: "son cosas que pasan", apuntó.