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MotoGP GP de Valencia

Alex Márquez: "Quería el podio, pero atacar tanto a Bastianini me pasó factura"

El de Gresini intentó subir al podio en la última sprint de la temporada, pero el esfuerzo por lograrlo le acabó pasando factura para acabar sexto en la meta.

Germán Garcia Casanova

Editado: 28 nov 2026, 16:58

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Alex Márquez, Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Márquez salía cuarto en la parrilla y tras el incendio en la moto y posterior sanción a su hermano Marc Márquez, sabía que el podio podía ser suyo en la última sprint de la temporada, la del Gran Premio de Valencia. Enea Bastianini, sin embargo, logró adelantarle en la salida, dándolo todo el catalán para recuperar la posición, un esfuerzo que le acabó pagando factura.

Alex sufrió el jueves y viernes un ligero proceso febril y tenía las fuerzas muy justas.

"Más que estar malo, también del hombro, sobre todo querer el podio y atacar a Enea durante tantas vueltas ha hecho que al final perdiera mucho, se me calentó el neumático de delante, la presión bajó y perdí varias posiciones", dijo en relación a que en las dos últimas vueltas le superaron Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio. "Pero había que intentarlo, había un podio en juego y quería tratar de lograrlo. Hemos nadado para ahogarnos en la orilla, pero lo hemos intentado", explicó la carrera, en la que acabó a 5.3 segundos del ganador, Marco Bezzecchi.

De cara a este domingo, la última carrera del año, Alex tiene que hacer bien los cálculos, ya que debe guardar un poco de 'gasolina' en su cuerpo pensando en el test del martes, en el que debutará al manillar de la KTM.

"A ver cómo me encuentro. En la sprint, a las últimas vueltas, he llegado muy justo y he empezado a perder fuelle. Pero mañana me voy a tomar el Warm Up con mucha calma, a guardar el físico y en carrera ya veremos. Pero es la última del año y hay que poner toda la carne en el asador", dijo.

Precisamente, con el bombazo de la noticia de la retirada de su hermano Marc Márquez, ahora se abre un escenario completamente inesperado, ya que el equipo oficial de fábrica de Ducati ahora busca un piloto para sustituir a un diez veces campeón del mundo, con el mercado completamente cerrado.

No tardaron ni minutos los rumores en torno a la posibilidad de que fuera Alex quién tomara el puesto de su hermano, algo que, sobre el papel, es completamente imposible ya que ha firmado un contrato de dos temporadas con KTM. "No empecemos con esas historias", eludió Alex comentar cualquier especulación.

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