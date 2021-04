Alex Márquez: “Me faltó agresividad, creérmelo más y no cometer errores tontos”

Alex Márquez saldó su debut en el equipo LCR-Honda el pasado domingo en Qatar con una caída y espera haber eliminado los nervios del primer fin de semana del año para afrontar con más tranquilidad la segunda parada del calendario, también en Losail.

El de Honda pecó de falta de agresividad y de ser un poco más atrevido en algunos momentos de la carrera, básicamente por el hecho de salir tan atrás al no poder clasificarse para la Q2, un problema que arrastra desde el pasado año.

“La semana pasada hicimos dos ataques al crono el viernes por la tarde, y vamos a ir por el mismo camino, quizá hagamos algún cambio, tratando de ejecutarlo de la mejor manera. El FP2 marca la clasificación para la Q2 en este circuito, y hay que aprovecharlo. Parece que es más fácil conseguir el pase en los libres que en la Q1, donde todo el mundo aprieta mucho. Vamos a ver si logramos hacer algo con este tema este fin de semana”, comenta el ilerdense.

Para Alex, superar el pase a la Q2 se está convirtiendo en un pequeño muro.

“El año pasado me costó bastante, este año con las mejoras electrónicas es un poco más sencillo a una vuelta, ahora no es que sea más fácil, pero nos faltó menos, unas dos décimas, no como el año pasado que estábamos a un segundo. Puede que la Honda no sea la moto más fácil a una vuelta, pero yo también tengo que dar un paso adelante con el neumático nuevo. En el pasado, en Moto2, a una vuelta se me daba bien, me preocupa un poco porque es importante, pero con el tiempo lo entenderé y espero no tardar mucho”.

Durante la carrera, pese a tener un buen ritmo, el #73 se quedó atascado en algunos momentos al no poder adelantar.

“Los adelantamientos dependen de quién tienes delante, hay algunos puntos donde se puede pasar, pero el aire también condicionó la carrera del domingo. No puedes tomar tantos riesgos, me faltó agresividad, creérmelo más y no cometer errores tontos. Empezaremos con fuerza y agresivos este fin de semana”.

En ese punto, el bicampeón del mundo cree que la mejora no depende de solo una cosa.

“Es todo un conjunto no sabría qué nos falta, si alguien tiene margen soy más yo que marear cambiando la moto. Hay cosas que se pueden mejorar, pero no nos podemos volver locos. Llevamos muchos días aquí, tenemos que tratar de mejorar para pasar a la Q2, con muchas ganas porque creo que potencial tenemos para hacerlo mejor y el ritmo de carrera es bueno”.

El menor de los Márquez no quiso ofuscarse con su primera caída del año en carrera.

“Más que la caída, en lo que más he pensado estos días es en la salida, en la primera vuelta, en ser más agresivo, algunos puntos donde pude adelantar y no lo hice. La caída está claro que no gusta, pero fue un error por no hacer mi estilo de pilotaje y hacer trazadas de otros pilotos. Las condiciones no me permitieron hacer mi estilo y tenemos que conseguirlo. Hay que mejorar la qualy y las primeras vueltas, nos hemos liberado de los nervios de la primera carrera y eso es positivo”, zanjó el de Cervera.

Las fotos de Alex Márquez en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

