Crónica de clasificación

MotoGP GP de Malasia

Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang

Alex Márquez confirmó el punto extra que le ofrece el circuito de Sepang, con su primera pole position del curso, la tercera de su etapa en MotoGP, tras superar a su hermano, Marc, en una última vuelta de vértigo.

Oriol Puigdemont

Publicado: 31 oct 2026, 3:50

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Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sepang (Enviado Especial)-. El piloto del equipo Gresini, ganador del Gran Premio de Malasia de la temporada pasada, se presenta como uno de los candidatos a pelear por el triunfo, siempre que los dolores que arrastra en su hombro derecho se lo permitan. En una última intentona definitiva, el menor de los Márquez superó en solo 70 milésimas al actual campeón, y rebajó en dos décimas el récord absoluto del trazado, que hasta ese momento tenía Pecco Bagnaia. Por lo demás, el #73 es el noveno corredor distinto en firmar una pole en lo que llevamos de curso.

El GP de Malasia, sin Martín:

A pesar de perder la mejor posición de arranque de la parrilla, Marc Márquez tiene ante sí una oportunidad tremenda para darle una estocada definitiva al Mundial, habida cuenta de la ausencia de Jorge Martín, que decidió retirarse para poder recuperarse de su fractura en la muñeca. El #93 firmó la segunda mejor vuelta dada nunca a Sepang a pesar de dos sustos que casi le cuestan una caída, circunstancia que permite hacerse una idea del margen que parece tener, al menos para pelear por el podio.

La primera línea la cerrará Pedro Acosta, que firmó la tercera mejor vuelta tras pegarse a Márquez, que le concedió el favor para meter cuantas más motos mejor, entre él y la Aprilia de Marco Bezzecchi (quinto). Abriendo la segunda línea formará Ai Ogura, mientras que Fabio Di Giannantonio (sexto) la cerrará.

La séptima plaza será para Enea Bastianini, cuyo mejor giro fue cuatro décimas más lento que el de Alex Márquez, a la vez que Johann Zarco arrancará el octavo y como el mejor de entre los representantes de Honda. El francés tendrá a su lado a Franco Morbidelli (noveno), la vez que Pecco Bagnaia cerró el top ten, después de superar la repesca (Q1).

De entre los pilotos que se quedaron en la primera criba de la cronometrada destaca la presencia de las cuatro Yamaha, con especial mención a la antepenúltima plaza de la parrilla que ocupará Fabio Quartararo, muy frustrado tras sufrir varios sustos que le dejaron a un tris de rodar por el suelo.

Resultados de la Q2 de la clasificación del GP de Malasia de MotoGP 2026

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

1'56.493

171.296 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

0.070 171.193 3 P. Acosta KTM 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

0.014 171.172 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 6

+0.124

1'56.617

0.040 171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

+0.175

1'56.668

0.051 171.039 6 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.349

1'56.842

0.174 170.784 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+0.477

1'56.970

0.128 170.597 8 J. Zarco LCR 5 Honda 4

+0.523

1'57.016

0.046 170.530 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.775

1'57.268

0.252 170.164 10 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 4

+0.794

1'57.287

0.019 170.136 11 J. Mir Honda 36 Honda 7

+0.850

1'57.343

0.056 170.055 12 M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.244

1'57.737

0.394 169.486 Ver resultados

Resultados de la Q1 de la clasificación del GP de Malasia de MotoGP 2026

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 J. Zarco LCR 5 Honda 6

1'57.341

170.058 2 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 6

+0.211

1'57.552

0.211 169.752 3 L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.282

1'57.623

0.071 169.650 4 D. Moreira LCR 11 Honda 5

+0.392

1'57.733

0.110 169.491 5 B. Binder KTM 33 KTM 6

+0.786

1'58.127

0.394 168.926 6 J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+0.807

1'58.148

0.021 168.896 7 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 6

+0.814

1'58.155

0.007 168.886 8 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.878

1'58.219

0.064 168.795 9 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 7

+1.115

1'58.456

0.237 168.457 10 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 6

+1.514

1'58.855

0.399 167.891 11 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 0

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