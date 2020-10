Alex Márquez estrenó su casillero de podios en la clase reina. El campeón del mundo de Moto2 ha sido el primer piloto de Honda, este año, en volver a subir al cajón. Lo hizo en una carrera en mojado, sí; pero lo hizo con una verdadera exhibición de pilotaje, de control, de paciencia, y de saber atacar y aprovechar las oportunidades. Esos, también cuentan.

“Desde noviembre que no rodaba en lluvia, me he sentido muy bien, con mucha tracción. Hemos acertado con la goma media delante, te da mucho soporte, la hemos acertado plenamente. Yo quería salir con el medio detrás, pero hubiera sido un error, como hemos visto con Zarco, que al final ha ido rápido pero al principio, saliendo el 18, ha sufrido muchísimo. Ha sido un buen día para el Repsol Honda, que ya tocaba. Ahora hay que replicarlo en seco, que es lo más difícil”, expresó Alex tras conseguir su primer podio.

Alex ha ido de menos a más, remontando, aprovechando los errores de los rivales y atacando al final, pasando a varios pilotos, incluido Pol Espargaró y Andrea Dovizioso.

“Sinceramente, en todo momento he visto que podía llegar delante. Cuando me he puesto detrás de Crutchlow he pensado: '¿por qué no?'. He perdido mucho tiempo con Cal y tras Dovi, y ahí se ha escapado Petrucci, quizá hubiéramos podido llegar juntos y jugármela en la última vuelta con él, no lo sé”.

Alex ha perdido algunas vueltas preciosas tratando de pasar a Dovizioso.

“Es un gran frenador Dovi, corre mucho en las rectas. El sistema que tienen ellos (que baja la moto) les da un extra. Dentro de la curva yo era más fuerte, pero no en el punto de entrada y además, Dovi es gato viejo. Pero la Honda se ha portado hoy muy bien, todo el pack era muy bueno y he podido hacerlo”, recordaba el menor de los Márquez.

Mucho se ha hablado de Alex este año, su ascenso a MotoGP por sorpresa en noviembre tras la retirada de Jorge Lorenzo y el anuncio de su paso al LCR en 2021.

“Siempre he creído que el podio era posible y más viendo como está el año, sabía que había que aprovechar las oportunidades y más como las de hoy. Sabía que la moto en agua se comporta bien, lo he visto en muchas carrera de Marc (Márquez) y había que echar el resto. En la primera curva me he tocado con Oliveira, pero luego he podido centrarme y buscar mi ritmo”.

“Cuando he visto que quedaban 11 o 12 vueltas estaba atrás, pero faltaba mucho para acabar y me he debido a ir para adelante, arriesgando un poco”.

Un podio que reivindica la calidad del menor de los Márquez.

“No me siento reivindicado, un podio en agua no significa tanta cosa, pero te hace seguir creyendo. Di el salto a MotoGP en el momento justo y estamos haciendo las cosas bien, zanjó Alex, antes de exclamar: “Y Marc, tranquilo; ¡ya estoy aquí!”.