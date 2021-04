Alex Márquez fue el único piloto de MotoGP que no terminó ninguno de los dos grandes premios disputados en Qatar. El corredor del equipo LCR Honda, que ya sufrió cinco caídas en los test de pretemporada –en una de ellas se produjo una pequeña fractura en el pie derecho–, también se fue al suelo en las dos carreras en Losail. El primer fin de semana abandonó en la vuelta 14, una más que el último domingo.

"Salí bien, pero al principio no tenía feeling y he ido con calma para guardar neumáticos de cara al final. Tenía delante a Pol [Espargaró] y Bradl, los estaba cogiendo cuando he cometido un error. Podría poner mil excusas, pero no es el camino para crecer. La culpa es mía. Ya me he disculpado con el equipo", comentó Márquez.

El Circuito de Losail no se le ha dado históricamente bien a Honda. El #73 se centra en extraer lo positivo de cara al próximo GP de Portugal.

"No es la mejor manera de empezar la temporada para el equipo, con las caídas en los test y todo lo demás. Es una pista donde históricamente sufre Honda. El principal problema era el neumático delantero. No fue un fin de semana fácil, pero estamos trabajando bien. Es el momento de mejorar, aprender. Estoy seguro de que vendrán mejores momentos. Creo que esto nos hará más fuertes para el futuro", apunta.

Aunque Márquez rondaba la 15ª posición antes de sus caídas en cada uno de los dos grandes premios, se mostró satisfecho con su ritmo de carrera.

"Tener tantos días iguala mucho las cosas. Viendo el ritmo del primero y el mío era parecido. No ha sido un problema de estar a 20 segundos. He cometido un pequeño error, he tocado un poco la línea interior del piano y se cerró. Hay que aprender y no darle más vueltas", zanjó.

Las fotos de Alex Márquez en el Circuito de Losail

