Después de la efervescencia que supusieron para Alex Márquez los podios conseguidos en Le Mans y Motorland, el piloto de Honda probó el lado más amargo de las carreras al sumar dos caídas consecutivas, en la segunda prueba de Motorland, y el pasado domingo en el Gran Premio de Europa, lo que ha frenado su lucha hacia el título de mejor debutante de la temporada.

“Llego a este fin de semana con más ganas aún de quitarme la espinita de las dos últimas caídas. El que me marcó más fue el error de Aragón, porque estaba luchando por las primeras plazas y eran muchos puntos para el campeonato. Lo del pasado domingo es algo que puede pasar, le ha pasado a otros novatos, el rebufo en las frenadas afecta bastante. Dovizioso para mucho la moto en mitad de la curva, no fui suficientemente hábil para de dejar espacio y perder un poco de tiempo para seguir en pie”, explicó Alex este jueves.

“Ahora estoy con muchas ganas de acabar bien la temporada y disfrutar de las dos carreras que me quedan con este magnifico equipo”, que abandonará a final de curso para seguir su evolución en el LCR Honda.

Pese a la caída, Alex sacó algunas conclusiones positivas de la pasada carrera, en la que estaba luchando con Andrea Dovizioso por estar en el top 8.

“Viendo cómo acabó Dovi, no está mal para ser un fin de semana en el que salimos sin referencia ni nada a la carrera. Fue un buen punto de partida, vimos muchas cosas por mejorar”.

De cara a este domingo, en la segunda carrera de Valencia, Alex es realista.

“No estamos a nivel de ir a por el podio, pero sí a ir mejorando cada día. El sábado es muy importante porque aquí es muy difícil adelantar, así que hay que clasificar bien en parrilla”.

A Márquez le preguntaron por el problema del que se quejan muchos pilotos, los cambios en la presión de los neumáticos.

“Todos tenemos el mismo problema, cuando vamos en grupo la presión de los neumáticos sube. Lo vi el pasado domingo, con el aire caliente la presión se va para arriba, pero nunca sabes, porque si luego te quedas solo, sin nadie delante, te puede bajar la presión. Es un factor muy importante y has de saber sobrevivir y adaptarte a la presión de la goma de la rueda delantera”.

En una temporada de debutante, en la que había logrado ya pisar el podio, a Alex le faltaba la experiencia de sufrir una caída en MotoGP.

“Seguro que me faltaba caerme para acabar el aprendizaje. Si no te caes, no conoces el límite. En Aragón viví la experiencia, es mejor caerte luchando por posiciones delanteras que yendo el 15 o el 17, eso quiere decir que buscas el límite y lo encuentras. Intentaremos que no se repita, pero en MotoGP cometer un fallo es solo cuestión de milésimas de segundo”, zanjó el chico de Cervera.

