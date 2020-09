El menor de los Márquez ha arrancado en Barcelona donde lo había dejado en Misano, dando una buena impresión y estando entre los diez primeros, completando de este modo su mejor arranque de gran premio del curso.

Alex Márquez, que fue séptimo en la carrera de Misano el pasado domingo, terminó noveno este viernes, a poco más de medio segundo de la referencia marcada por Franco Morbidelli, y todo eso en unas condiciones que no eran las mejores.

“El viento ha soplado fuerte, había puntos en los que se notaba mucho, en otros te venía a favor y te ayudaba. Pero si que es verdad que en la recta es algo peligroso. Cuando se acaba el edificio de los boxes, la recta aún sigue un buen trozo y se formaba un rebufo extraño. A 300 km/h esa sensación no es bonita. Estoy contento porque normalmente con viento sufro más y lo he podido manejar bien. Parece que para mañana y pasado baja el aire”, explicó el corredor de Repsol Honda.

Un tiempo el de Alex (1:40.478) que le coloca provisionalmente en la Q2, que sería la primera para él en MotoGP.

“Seguramente este tiempo no será suficiente para entrar en la Q2. Mañana seguro que se mejorarán los cronos, habrá menos viento. Todo el mundo apretará mucho. Hará falta un 39 alto para entrar. Ojalá podamos dar un paso adelante importante, ¿por qué no? Vamos a intentarlo de buena mañana para ver si podemos ahorrarnos pasar por la Q1 y hacer nuestra primera Q2”, dijo.

En un momento dado del entrenamiento, Alex se puso segundo en la hoja de tiempos, pero de inmediato Takaaki Nakagami, que venía detrás, le mejoró el tiempo.

“Está claro que desde la baja de Marc, Nakagami es mi referencia. Por estilo de pilotaje y pensando de cara al futuro es más parecido. Cal (Crutchlow) tiene un estilo más peculiar. Para mí es una motivación ver lo que hace con esta moto Taka. Cada vez estamos más cerca y nos vamos empujando uno al otro, porque no somos compañeros de equipo pero si de marca, y es algo positivo de cara al año que viene que compartiremos garaje”, valoró.

Márquez está en plena línea ascendente desde el test de Misano, pero también influye que el Circuit de Barcelona siempre se le ha dado bien.

“Venimos en una línea ascendente y sobre todo con buenas sensaciones desde Misano. Barcelona es un circuito que me va bien, pero cuando llegas con una MotoGP nunca sabes. Me ha faltado ir un poco más suelto con la moto, cuesta ser más constante. Mañana hay que trabajar el ritmo de carrera. Entrar en la Q2 es un buen objetivo, pero trabajando para el ritmo del domingo. Ha sido un buen viernes, pero las sensaciones no han sido las mejores”, zanjó el de Cervera.

