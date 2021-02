Alex Márquez: “Mi objetivo no es hacer callar a los que hablan mal de mí”

Cuando el 18 de noviembre de 2019 Honda anunció el fichaje de Alex Márquez para el equipo oficial, no fueron pocos los que pusieron en duda los méritos del campeón de Moto2 de ese año, y asociaron el inesperado salto al hecho de que era el hermano del multicampeón Marc Márquez.

En una temporada 2020 aciaga para Honda, con la lesión de Marc y el bajón competitivo de Cal Crutchlow, Alex se convirtió en el único piloto de la marca capaz de subir al podio de MotoGP, con sendos segundos puestos en Francia y Aragón.

El corredor de Cervera (Lleida) no aprovechó sus éxitos para reivindicarse ni poner en valor los méritos que le llevaron a fichar por la fábrica más poderosa del planeta motociclista.

“Créeme, no es mi objetivo callar a la gente. Soy un tipo que cree en sí mismo y en el trabajo que hago en casa y en la pista”, explicaba Alex a Motorsport.com tras la presentación de LCR-Honda, el equipo en el que competirá en su segunda temporada en la clase reina.

“No es mi objetivo que la gente diga: 'ah, ahora has callado a todos los que están hablando mal de ti'. No, ese no es mi objetivo. Estoy tratando de hacer el mejor trabajo que pueda y formarme cada vez más como piloto, ser yo mismo, Alex Márquez”, subraya.

“Es muy fácil cuando tienes un hermano como Marc que la gente se centre más en ti o diga cosas equivocadas sobre ti, eso es así”, valora.

Alex cree que algunas personas aprovechan las redes sociales para tratar de causar dolor.

“En las carreras es normal, se utiliza Instagram o Twitter para causar dolor, porque ahora es muy fácil hablar desde una pantalla y decir algo que no es realmente correcto”, se queja.

Pese a ello, Alex no se desconectó de las redes, como han hecho otros pilotos al pasar momentos complicados.

“No. Tal vez más en noviembre (2019) después de Valencia, cuando la noticia estalló, pero ya aprendí en mi época de Moto2, cuando no estuve en el mejor momento de mi carrera, a no mirar demasiado las redes sociales. Trato de hacer mi trabajo y concentrarme. Conozco a la gente que me quiere y me dicen cuando me equivoco, así que creo en eso y trato de usar las redes sociales para cosas buenas, pero no trato de ser lo que la gente quiere, eso trato de olvidarlo un poco”, zanja el nuevo piloto de LCR-Honda.

