Alex Márquez: "Aún no he firmado, pero tengo más claro mi futuro"

Alex Márquez sigue teniendo varios frentes abiertos en este invierno, en lo que al Mundial de MotoGP se refiere. Por un lado, el español sigue avanzando en cerrar su futuro, que apunta a que le llevará a ser piloto del equipo oficial de KTM a partir de la temporada 2027, lejos de Ducati. Y por otra parte está su presente, que tras ser subcampeón del mundo en 2025 pinta bastante bien, a tenor de los entrenamientos invernales que está realizando.

El corredor de Gresini cerró los primeros ensayos colectivos de la pretemporada, en Sepang, con el mejor tiempo, y realizando también el mejor simulacro de carrera al sprint sobre Pecco Bagnaia y su hermano Marc. Y este sábado, en el inicio del test de Buriram, en el mismo lugar donde dentro de una semana se disputará la primera carrera corta del año, la del Gran Premio de Tailandia, el ilerdense ha vuelto a comandar la clasificación.

El menor de los Márquez Alentà marcó por la tarde un crono de 1:29.262 que le llevó a la primera posición, por delante de un Marc Márquez que en la parte final también bajó su registro pero no pudo batirle, quedándose a 129 milésimas. Así, Alex Márquez sigue mostrándose en un estado de forma estupendo, casi como la referencia con permiso del #93, cuando ya queda menos de una semana para que vuelva a empezar el fuego real.

"No fue mal. Ha sido un día sólido. Tuvimos un par de problemas por la mañana, pero luego fuimos a mejor. Aun tengo que entender la moto al entrar en las curvas. Sobre todo, es cómo encaras la entrada", empezó resumiendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El #73 destacó la velocidad en punta de la Desmosedici GP26, aunque es consciente de que con estas motos es necesario un extra de velocidad claro para acometer los adelantamientos en carrera. "La moto es rápida en recta, pero necesitas más de 2 kilómetros por hora para rebasar".

Por otra parte, Alex Márquez abordó el tema de su futuro, dejando claro que lo tiene más claro que hace unas semanas, aunque aún no haya firmado su nuevo contrato, sin decir con quién: "Tengo más claro mi futuro, pero aún hay algunos detalles por cerrar. Aún no he firmado, pero lo tengo claro", cerró.