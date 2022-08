Cargar el reproductor de audio

Alex Márquez, con dos podios de MotoGP en su haber, debutó con Honda en la temporada 2020. Sin embargo, el español se subirá a una Ducati en 2023, tras haber firmado un contrato de un año con Gresini, donde ocupará la plaza de Enea Bastianini.

Tras un arranque de campaña prometedor en el que se subió al podio en dos ocasiones, a Márquez le tocó sufrir para mantener su rendimiento sobre la RC213V (un problema que se pudo ver también entre sus compañeros de marca). Llegados a Silverstone, el español ocupa la 18ª posición de la clasificación general, con tan solo 27 puntos en su casillero.

Alex Rins, forzado a salir de Suzuki al término de 2022, ha anunciado en el parón veraniego su fichaje por el LCR, habiendo firmado un contrato con Honda para los próximos dos años. Rins ocupa así la vacante dejada por el menor de los Márquez.

En declaraciones en exclusiva a Autosport, Márquez admite que tanto él como el equipo necesitaban un cambio de aires. Además, desvela que en el momento en el que acordó su salida del LCR aún no tenía nada firmado, y la opción de quedarse fuera de la parrilla de MotoGP en 2023 era real.

"Hablé con Lucio en Sachsenring sobre mi futuro, sin rodeos, que es la mejor forma de entender qué es lo que la otra parte quiere", responde Márquez al ser preguntado por las razones de su marcha a Gresini.

"Me abrí con él y le dije 'Lucio, creo que necesito un cambio. Creo que tu equipo también lo necesita, y no tengo la motivación para continuar con vosotros. Estoy muy contento con el equipo, pero creo que necesito un cambio de moto'".

"En aquel momento aún no tenía ninguna oferta sobre la mesa, así que le dije [a Lucio] que a lo mejor en 2023 me tenía que quedar en casa. Pero no voy a continuar en un equipo donde no me siento motivado, sobre todo en lo que respecta a la moto".

"A partir de ese momento, ellos [el LCR] iniciaron conversaciones con Rins, y yo empecé a negociar con otros equipos. Por suerte, tuve la oportunidad de firmar con Gresini para llevar una Ducati".

"Sinceramente, [quedarme en casa en 2023] era una opción, porque en ese momento no valoraba pasar a Superbikes o a otro campeonato".

"Me dije 'Vale, si no tengo asiento en MotoGP, pararé un año y luego veré qué objetivos me marco en mi vida'. Afortunadamente, surgió la opción de Gresini, pero siendo sincero, el dedicarme a otras cosas en mi vida era algo que estaba sobre la mesa".

Márquez también destacó que Honda tenía intención de revisar su plantilla de pilotos y corría el riesgo de ser reemplazado. Reconoce que eso reforzó su decisión de marcharse.

"Creo que ambas partes sentíamos la necesidad de hacer cambios, porque Honda, por alguna razón, tenía intención de hacer cambios entre sus pilotos", continúa.

"No voy a profundizar mucho más, porque es una opinión que yo no comparto. Pero mi marcha también fue una decisión de Honda. Ellos querían cambiar a sus pilotos, como a Pol o a mí. Y está por ver qué termina pasando con 'Taka'".

"Para mí estaba claro que mi continuidad en Honda no era una opción".

En las últimas semanas, Honda ha dicho que necesita un cambio de mentalidad para poder salir del hoyo en el que se encuentra actualmente, y que ese es el motivo por el que están renovando su plantilla de pilotos para 2023 con Rins. También se espera que Joan Mir, campeón del mundo en 2020, se una al equipo de oficial para ocupar el hueco de Pol Espargaró.

Pero Márquez cree que cambiar de pilotos no será la solución mágica que ponga fin a los problemas de Honda, sobre todo cuando las jornadas de test están tan limitadas como en MotoGP.

"Al final no importa si los nuevos pilotos vienen de Suzuki, Yamaha o Ducati. En un solo test [al final de temporada] no consigues cambiar la moto para el siguiente año", dice Márquez al preguntarle si cree que los pilotos de Suzuki conseguirán el cambio que Honda espera de ellos.

"Ellos tienen un buen feedback sobre lo que tienen que cambiar para el año que viene, porque los cuatro pilotos nos quejamos de las mismas cosas y tenemos los mismos problemas. Creo que necesitan un cambio de mentalidad si quieren cambiar su situación".

"Es cierto que hubo un momento del año en el que se perdieron un poco, pero creo que ahora están intentando seguir el camino correcto. Iremos viendo qué es lo que tenemos de aquí al final de temporada".

