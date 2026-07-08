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Alex Márquez: "No espero otro milagro en Sachsenring, pero la velocidad no la he perdido"

Tras su tremenda machada en Assen, donde acabó quinto con el cuerpo reventado, Alex Márquez reconoce que irá sin expectativas a Sachsenring, pero más tranquilo.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Márquez fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas en el circuito de Assen, hace apenas dos semanas. El piloto español afrontaba solamente su segundo gran premio después de lesión, tras fracturarse la clavícula derecha y una vértebra cervical en el durísimo accidente que tuvo lugar en la carrera larga de Montmeló.

El pequeño de los Márquez Alentà pudo reaparecer en Brno, para la novena parada del calendario de 2026, pero solo disputó hasta la clasificación, porque no quería tomar riesgos en las carreras que pudieran acarrearle más lesiones. Algo que, sin embargo, sí estuvo a punto de pasar en Assen.

El ilerdense tuvo un violento accidente en la Práctica del viernes en Países Bajos, perdiendo el control de su Ducati y entrando de manera violenta en la grava de 'La Catedral', recibiendo el impacto en la clavícula que se había fracturado en Barcelona. Por suerte, la fortuna quiso que no sufriera ninguna lesión extra, aunque reconoció en la jornada del sábado que tenía el cuerpo reventado tras la sprint: "Es más fácil decir lo que no me duele", dijo entonces.

Pero, con un panorama tan adverso, Alex Márquez pudo sobreponerse a su situación para realizar una actuación estelar en la carrera larga del domingo. La empezó con un plan simple, ver si la podía terminar pasado el ecuador. Y acabó metido en un segundo grupo, superando a su hermano, Marc Márquez, y luchando con Fabio Di Giannantonio para terminar quinto. Toda una proeza que sacó adelante por puro pundonor.

Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ahora, tras Assen y con una semana y media entre medias de merecido descanso, Alex Márquez viajará a Sachsenring para el Gran Premio de Alemania. Una pista pequeña y ratonera, pero afortunadamente para él con mayoría de curvas de izquierdas, 10 de 13, que deberían ayudarle a sobrecargarse menos físicamente.

Sin embargo, el #73 irá a la cita teutona sin expectativas, como reconoció a los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Iré a Alemania sin expectativas. Es verdad que tengo semana y media para trabajar, pero tampoco espero un milagro. Sino más que, cuando vaya allí, veré cómo estoy. En teoría, al ser un circuito 'de izquierdas' me tiene que ayudar un poquito más".

Eso sí, el vigente subcampeón del mundo reconoce que llegará más tranquilo, después del buen nivel exhibido en Assen: "Pero lo importante es que la velocidad no la he perdido, que en Assen he hecho la sprint y la carrera larga y he vuelto a coger otra vez el ritmo de carrera, que eso para mí era importante. Salir, luchar y estar ahí. Y a partir de aquí tendré que tener paciencia, porque no será volver y estar en el podio en Alemania. Sino que será tener la calma y la paciencia que no tuve el viernes", finalizó, recordando su accidente en Países Bajos.

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