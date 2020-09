El corredor de Honda competirá por primera vez con la MotoGP en Misano, un circuito reasfaltado y del que no tiene demasiada información, aunque asegura haberse preparado físicamente a conciencia estos días pasados en casa para afrontar esta fase de la temporada.

Los que sí llegan preparados a Misano son los pilotos de KTM, que hicieron un test aquí en junio.

“Los favoritos para el fin de semana son KTM, han rodado durante el parón y después hicieron test en varios circuitos", señala Alex Márquez. "Parten con ventaja como ya paso en Brno y Austria, no es nada nuevo, son los favoritos para la carrera. Habrá que ver cómo es el asfalto nuevo, algunos pilotos se han quejado de los baches. He caminado esta tarde y si los hay, pero seguro que hay más agarre y espero ser más competitivo. Tenemos que aprender y dar lo máximo, pero KTM sí parte con ventaja”.

Una de las noticias del día ha sido el positivo por COVID19 de Jorge Martín.

“Estamos en carreras, pero el virus está ahí y no hay que olvidarlo, todo el mundo lo puede coger, es la manera de afrontarlo. Yo he estado en casa encerrado para tener menos números de pillar el virus, era una semana que podías ir de vacaciones, pero yo preferí quedarme en casa y entrenar para no cogerlo. Es muy fácil que te pase, y para tener menos opciones es mejor no tener contacto con nadie”, explicó.

“Ha sido mala suerte para él (Martín), no soy médico y no sé cómo va el tema ahora, pero la buena noticia es que es asintomático y está bien, espero que vuelva pronto”.

“Este es un año que el Mundial lo puede decidir el virus y hay que ser prudentes”, avisa el de Cervera.

“La burbuja de MotoGP está muy controlada, seguro que podría estarlo más. Seguramente se reforzará tras lo que ha pasado y será más seguro. No sé si en la F1 tienen más control, pero también tuvieron un positivo allí, el de Checo Pérez”.

La temporada de MotoGP arranca este fin de semana una tanda de 9 carreras en 11 fines de semana.

“Será duro 9 carreras en 11 semanas, además tenemos un test aquí y otro en Portimao. Estoy preparado, he entrenado duro en casa para poder afrontarlo”, finalizó.