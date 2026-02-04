Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"

Sepang (Enviado Especial).- El subcampeón del mundo de MotoGP 2025 sigue haciendo su camino desde la humildad del tercer equipo de Ducati, pero ahora con las mismas armas que los oficiales, una GP26 que, de momento, le ha permitido ya liderar dos de las cuatro sesiones realizadas en este primer test oficial de pretemporada en Sepang. Alex Márquez fue el más rápido la mañana del martes (1.57.487) y la tarde de este miércoles (1.58.094), una sesión que no fue muy productiva, ya que primero el fuerte calor reinante en la pista y, después, una típica tormenta tropical, impidieron a los pilotos hacer su trabajo con normalidad.

Por la mañana, Alex completó 28 vueltas con un mejor tiempo de 1.57.664, el 12º mejor de la sesión, liderando el entrenamiento de la tarde con 1.58.487. Casi siempre en posiciones delanteras.

"Estar primero está bien, pero por la mañana estaba el doce", recordaba Alex al final del día. "Ha sido una jornada no fácil, por la mañana teníamos mucho trabajo probando diferentes cosas, sobre todo con el neumático medio y usado, para entender cosas. Cuando puse el nuevo me caí en la curva 5. Cuando pasas de un compuesto muy usado a uno nuevo bajas dos segundos y cuesta, a veces hasta al cuerpo le cuesta asumirlo, cometí un pequeño error. Ha sido un día positivo, pero me hubiera gustado tener más tiempo por la tarde para hacer setup y centrarnos en el paquete que tenemos ahora sacarle el máximo provecho. Mañana tendremos más trabajo".

Alex Márquez siguiendo a Pecco Bagnaia durante la jornada de hoy en Sepang Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Este año Alex disfrutará de una moto full factory como la de su hermano Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio, lo que ha podido hacer variar los planes de trabajo dentro del box de Gresini, que nunca se había visto en esta tesitura.

"La dinámica es la misma, pero es verdad que los planes de los test, las salidas, está mucho más programado con la fábrica, lo que probarás, lo que no, cuantas veces, el plan es un poco conjunto. El año pasado, en los test, como no tenia nada que probar, la fábrica proponía y el equipo decidía, ahora es más consensuado. Por lo demás no cambia mucho".

Pese a ello, el martes se pudo ver mucho más a Gigi Dall'Igna, el gran jefe de Ducati, entrando al box de Alex Márquez, que además es el único piloto de Gresini en Sepang por la lesión de Fermín Aldeguer.

"En pretemporada hay muchas cosas que probar, Gigi viene más al box, ayer fui el primero en probar la nueva aerodinámica y al tener el tiempo limitado se reparte un poco más el trabajo. Ellos intentan sacar la máxima información de los cuatro pilotos", que tienen la moto 2026.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Además de la moto nueva, los pilotos de Ducati tienen piezas de la moto del año pasado y van comparando y mezclando para encontrar la mejor combinación.

"Es complicado para el piloto, sobre todo. Cada vez que sales a pista tienes sensaciones diferentes y es difícil saber dónde está el limite. Por eso en algunas tandas tienes que ir con margen y debes gestionar un poco", en referencia a las tandas que están haciendo.

"Son salidas de tres vueltas porque el circuito es muy largo, hay que calcular los neumáticos y hacer vueltas de calidad aprovechando el tiempo y los neumáticos", zanjó el español.