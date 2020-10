Once meses y una semana después de su último podio, el segundo lugar en el Gran Premio de Malasia de Moto2, que además le sirvió para convertirse en campeón del mundo de la clase intermedia, Alex Márquez volvió a saborear el éxito al conseguir su primer gran resultado en MotoGP, el segundo puesto en el Gran Premio de Francia, su primer podio en la categoría principal con Repsol Honda.

Para Alex, ganador de doce carreras en el Mundial (ocho de Moto2 y cuatro de Moto3) y con 39 podios en sus espaldas (uno en MotoGP, 23 de Moto2 y 15 de Moto3), subir al cajón por primera vez en la clase reina será algo que no va a olvidar nunca, sin duda, uno de sus mejores momentos como deportista, pero no el mejor.

“Mi mejor recuerdo es Malasia, el año pasado, la sensación cuando eres campeón del mundo es fantástica, te sientes muy bien. Te sabe mucho mejor ser campeón del mundo que un podio de MotoGP”, explicó Alex este domingo en Le Mans.

Un éxito inesperado, como reconoció el propio piloto: “Antes de la carrera, saliendo el 18º, ni se me pasaba por la cabeza la idea de poder llegar al podio”, pero que no le aparta de su verdadero objetivo.

“Ahora estamos en MotoGP y para seguir avanzando tenemos que ser rápidos, vamos dando pasos, necesito kilómetros. Soy como un motorcito diésel, pero tenemos que mejorar en algunos aspectos, sobre todo en la clasificación, porque saliendo tan atrás en parrilla todo es más difícil”, añadió.

La del domingo fue una carrera de reivindicaciones. El ganador, Danilo Petrucci, recordó la falta de confianza de su equipo, Ducati, que no le dio ni la oportunidad de comenzar la temporada para descartarle.

Alex, por su parte, recibió muchas críticas que ponían en duda sus aptitudes para llegar al todopoderoso equipo oficial de fábrica de HRC esta temporada.

“Yo sé por qué estoy aquí, por qué llevo esta librea y estos colores, soy campeón del mundo y sé porque me promocionaron al equipo oficial Repsol Honda”, explicó el pequeño de los Márquez cuando le recordaron esas insinuaciones.

“La decisión se tomó en un momento difícil, porque Jorge Lorenzo anunció que se retiraba y era la última carrera del año. Era un momento complicado para el equipo, que tenía que adoptar una decisión. Depositaron en mí su confianza y por esa razón estoy aquí. Lo sé, tengo mi mente tranquila porque sé por qué estoy aquí”, argumentó el joven corredor.

“Las críticas a veces están bien porque te pueden dar una motivación extra y ser un combustible para ir adelante y creer más en ti mismo”, admitió Márquez.

“Estoy de acuerdo con las críticas que he recibido este año porque el rendimiento no es el que esperábamos, sobre todo a nivel de clasificación, no soy tan rápido como me gustaría. Pero no me interesan las críticas en referencia al movimiento que hizo el equipo para traerme hasta aquí. Sé por qué estoy aquí: porque me lo merezco, y ya está”, zanjó el de Cervera.

