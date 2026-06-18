Alex Márquez: "Montmeló es uno de los circuitos más seguros del calendario de MotoGP"

El GP de Catalunya de 2026 se saldó con dos banderas rojas y tres salidas, provocadas debido a una serie de accidentes en los que se vieron implicados muchos corredores, entre ellos Johann Zarco, que sigue sin reaparecer ni ser operado de la rodilla que se lesionó, y Alex Márquez, que este fin de semana volverá a subirse a la Ducati de Gresini en el GP de la República Checa tras recuperarse de sus lesiones.

El caos generado por esos accidentes fue aprovechado por los oportunistas de turno para acusar al trazado de Montmeló de falta de seguridad, llegándose a plantear la pregunta de si debería desaparecer del Mundial de MotoGP.

Fueron muchos, la mayoría, de pilotos que el mismo dominó por la tarde o el lunes, durante el test que se celebró en Montmeló, ya dijeron la suya, en su mayoría asegurando que el de Barcelona era un circuito "seguro".

Este jueves, en su primera aparición ante los medios en la previa del GP de la República Checa, Motorsport.com le preguntó a Alex Márquez si consideraba que el Circuit de Barcelona era seguro, o si por el contrario creía que no lo era.

"Montmeló no es inseguro para nada, en absoluto. Sinceramente, creo que es uno de los circuitos más seguros que hay en el calendario de MotoGP", se mostró tajante el corredor de Gresini.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sin embargo, Alex sí entiende que siempre se puede mejorar, sobre todo en los detalles.

"Lo que sí es verdad es que el campeonato debería estar más encima de algunas cosas. Por ejemplo, el muro que yo evité está ahí para cuando hacen la variante, así que, a lo mejor, si corren las MotoGP y no se utiliza la variante, ese muro tendría que ser recto, en lugar de hacer esquina, es una entrada que a nosotros no nos sirve para nada", explicaba Alex.

"Siempre se mira la seguridad en las curvas, que es donde nos caemos. Pero el accidente que tuvimos nosotros te puede pasar en cualquier sitio del circuito, y es ahí donde hay que tenerlo todo preparado, como ese muro o el saltito (un desagüe cruzaba la zona de hierba), para tenerlo todo bien", dijo.

"Montmeló es un circuito muy seguro, sin duda, pero siempre se puede mejorar y cuidad esos pequeños detalles, ponerse en las peores situaciones que pueden pasar", recomendó Alex.