Alex Márquez: "Cuando Mir habló con la prensa se calentó, no tenía sentido lo que dijo"

"Hay que pensar un poco más encima de la moto. Fastidiar las carreras de los demás sale gratis. Me da más rabia el resultado deportivo que haberme podido hacer daño", dijo Joan Mir tras la carrera del GP de Japón, hace menos de dos semanas, tras no poder completar la primera vuelta debido a un toque con Alex Márquez.

"En la curva 11 Alex se fue largo, y al entrar en la 12 me golpeó por detrás, sin pensar, casi como un misil", se quejó Mir. Tras la carrera, el Panel de Comisarios decidió sancionar a Alex con una 'long lap' para el siguiente gran premio, que se celebra este fin de semana en Australia.

Caída de Joan Mir y Alex Márquez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En la previa de este jueves, el menor de los Márquez expresó su sorpresa por la contundencia de las declaraciones del corredor de Honda.

"Cuando Joan habló con la prensa se calentó, y no tenía mucho sentido lo que dijo", aseguraba Alex este jueves.

"Me sorprendió la reacción de Mir, porque no me cuadró para nada lo que me dijo a mí con lo que me encontré en la prensa tras sus declaraciones", subrayó.

"Personalmente, estaba cabreado con Dirección de Carrera por el long lap. Me dijeron que la razón fue que había arruinado la carrera de otro piloto, pero en Mandalika, Jack Miller acabó con la de tres", recordó el accidente de Indonesia, donde el australiano, en la salida, se llevó por delante a Aleix Espargaró, Luca Marini y al propio Alex.

Para el pequeño de los Márquez, la temporada se ha girado de forma notable desde que en Aragón sufrió un accidente con Pecco Bagnaia en el que ambos acabaron en el suelo tras una violenta caída, de la que sigue teniendo secuelas.

"Me he hecho revisiones por un tema de los oídos. Desde la caída de Aragón arrastraba problemas en mi oído, que derivaron en unos vértigos. He aprovechado la semana entre Japón y Australia y me fui a visitar, y estoy mucho mejor", tranquilizó el chico de Cervera.