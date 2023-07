La mejor temporada de Alex Márquez en MotoGP: sí, pero…

Alex Márquez afronta su cuarta temporada en la clase reina y primera en el equipo Gresini al manillar de una Ducati, tras pasar los tres últimos cursos con una Honda, primero en el equipo oficial y los dos siguientes años en LCR.

El cambio de aires ha sentado bien al corredor español, que tras las ocho primeras paradas del calendario MotoGP 2023, ocupa la décima posición en la tabla general con 63 puntos, de los cuales 54 los ha sumado en las carreras del domingo. Eso significa que a la misma altura del año, Alex suma el doble de puntos que en su mejor temporada hasta ahora, la 2020, cuando acumulaba 27, más aún si contamos los conseguidos en las sprint.

En estas ocho primeras carreras, además, Márquez logró subir al podio (3º) en el Gran Premio de Argentina, algo que no conseguida desde las carreras de Francia y Aragón de 2020, en las que fue segundo, enfundado con el mono de Repsol. Además, en Termas logró su primer pole position en MotoGP.

Si bien es cierto que tanto la clasificación en la general, como los puntos que suma son un paso adelante en las prestaciones del corredor de Gresini si lo comparamos con sus años en Honda, estar a más de cinco carreras de distancia (131 puntos) del líder del campeonato, Pecco Bagnaia, no es lo que Alex esperaba a estas alturas del año. Incluso ese décimo puesto está por debajo de sus expectativas, igual que ser la sexta Ducati en la general, por detrás de, además de Pecco, Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Johann Zarco o Luca Marini, que es sexto con 98 puntos.

Alex Márquez en MotoGP tras 8 grandes premios

Temporada Equipo Clas. general Puntos Distancia con el 1º 2020 Repsol Honda 16º 27 +81 2021 LCR Honda 16º 25 +106 2022 LCR Honda 18º 20 +102 2023 Gresini Ducati 10º 63 (54) +131

"De lo que más contento estoy es de nuestra velocidad en esta parte de la temporada, creo que mi rendimiento ha sido mejor de lo que yo mismo me esperaba", admite Alex en conversación con la página oficial del campeonato.

"Sin embargo, no estoy contento con mi posición en la general, estoy muy atrás por la mala suerte que hemos tenido. Si te caes por tu culpa, lo analizas y puedes sacar conclusiones, pero si las caídas son como las de Austin, Le Mans o Mugello (donde fue golpeado), no puedes controlarlo", lamenta un Márquez que se ha visto envuelto, este año, en varias trifulcas, tanto con como sin culpa.

Desde que empezó la temporada, Alex tiene entre ceja y ceja lograr su primera victoria en la clase reina. "El objetivo que nos marcamos a principio de año era hacer alguna pole y algún podio, y eso ya lo hemos logrado. Pero durante la temporada te vas marcando nuevos objetivos, lo principal ahora es conseguir una base sólida en el proyecto con Gresini, seguir subiendo al podio, ser más regular, más constante y tener más velocidad. Pero si hacemos las cosas bien seguidor que tendremos opciones de ganar carreras".

Aunque por su carácter Alex no levantó la voz respecto a su situación en Honda hasta mediados del pasado año, para el catalán llegar a un equipo como Gresini ha sido una bendición respecto a los tres años pasados en HRC.

"En Gresini me he encontrado bien desde el primer día, también con la Ducati, que es lo más importante. Adaptarte a esta modo ha sido fácil, sobre todo por el método de trabajo que tienen los fines de semana. Hablo constantemente con Gigi Dall’Igna (máximo responsable técnico de Borgo Panigale) y toda su gente, van pasando por todos los garajes después de cada entrenamiento para analizar, comparar y entender dónde sufre cada piloto".

El objetivo es seguir en Gresini

Cuando en junio del año pasado se anunció el fichaje de Alex por Gresini y el salto de llevar una Honda a pilotar una Ducati, el corredor admitió que "a veces dudas de ti mismo, valdré o no valdré. Que mejor manera de saberlo que tener una Ducati y si el año que viene no sale como tiene que salir seré el primero en decir que no sirvo, que no estoy hecho para estar aquí", dijo entonces.

Aunque las notas se dan a final de curso, Márquez tiene claro que la temporada, hasta ahora, ha sido positiva y su intención es seguir ya que "estoy muy contento donde estoy", dejando atrás cualquier duda sobre sus capacidades.

"El próximo año quiero seguir en este equipo y con Ducati, ahora hay que centrarse en el presente y afrontar la segunda parte de la temporada, pero esa es la intención, aunque hay que estar con los pies en el suelo, porque si miras mucho al futuro pierdes la mentalidad", zanja el chico de Cervera.