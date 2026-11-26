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Alex Márquez: "Estoy en el mejor momento de mi carrera para afrontar el reto de ir a KTM"

En su última carrera como piloto del equipo Gresini, Alex Márquez se rinde a la confianza depositada en él y desgrana las razones de su convencimiento acerca de la aventura en KTM que arrancará el martes.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 26 nov 2026, 13:21

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Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para el menor de los hermanos de Cervera (Lleida), Gresini fue una bocanada de aire fresco y, muy probablemente, su salvación. Alex Márquez desembarcó en MotoGP en 2020, como flamante campeón de Moto2 (2019), y directamente al equipo oficial de Honda, al lado de su hermano, Marc.

Tras un año muy difícil, tanto por la lesión del #93 como por la presión que debió soportar, el #73 se fue a LCR, la escudería satélite de HRC, donde permaneció otras dos temporadas. Concluido el contrato, Gresini le tendió la mano, y él no desaprovechó la oportunidad.

En los cuatro cursos que ha competido con la estructura de Nadia Padovani, el leridano ha acumulado, hasta la fecha, cuatro victorias, 18 podios y tres pole position, con el subcampeonato del año pasado como punto más álgido. Un historial que le revalorizó tremendamente y que le abrió las puertas de un equipo de fábrica como KTM, donde compartirá taller con Fabio Di Giannantonio.

"Afronto esta carrera con más ganas que nunca, por despedir el año y el equipo Gresini. No sabes nunca si es un adiós, o un hasta luego. Gresini me dio una segunda oportunidad, una segunda vida en el paddock, y por eso quiero darles un buen resultado", resumió Márquez, ya desde Valencia, donde saldrá con la intención de ayudar a Ducati a conseguir el título de constructores, pero siendo muy consciente de la necesidad de terminar entero.

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre todo, si tenemos en cuenta que todavía arrastra las secuelas de la operación en el hombro izquierdo a la que se sometió, hace menos de tres semanas, y que le impidió correr en Qatar. "Físicamente, la cosa ha cambiado poco en tres días. Tengo ganas de terminar por comenzar mi pretemporada. Por suerte, ahora puedo vaciarme sin tener que pensar que hay otra carrera en unos días", puntualizó el catalán.

El martes, Márquez ya se subirá a la KTM de 850cc, en la única jornada de test antes del parón invernal. Para el corredor, la oportunidad de volver a recalar en una estructura de fábrica llega esta vez en el momento justo, por la madurez y la experiencia acumuladas. "Si decidí irme a un equipo de fábrica, como KTM, es porque creo en el proyecto, porque creo que puedo aportar y me pueden dar una buena moto. Estoy en el mejor momento de mi carrera como para afrontar un reto como el que viene", cerró Márquez.

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