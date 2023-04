Vídeo: Alex Márquez, protagonista del mejor adelantamiento del GP de Argentina

Cargar el reproductor de audio

Alex Márquez fue uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de Argentina 2023 de MotoGP. Confirmando las buenas sensaciones que ha tenido con la Ducati desde la pretemporada, el piloto español destacó ya el sábado consiguiendo su primera pole en la categoría reina. Y eso después de una sesión caótica, en la que tuvo que cambiar de moto después de que la primera se le quemara por una caída, y arriesgándose al final montando neumáticos de seco en condiciones mixtas.

Así, el de Gresini apuntaba alto de cara a las dos carreras del fin de semana, que acabaron siendo satisfactorias. En la sprint, Alex Márquez cosechó una buena quinta posición, aunque el botín del domingo fue todavía mejor.

La carrera principal dio al de Cervera un tercer puesto que supuso su tercer podio en MotoGP desde los dos que consiguiera en 2020, con dos terceras posiciones en Le Mans y MotorLand Aragón, cuando aún era piloto oficial de Honda.

Sin embargo, el #73 no solo se llevó a casa estos buenos puntos, sino también un reconocimiento extra del Mundial y de los aficionados. Y es que al catalán le ha sido otorgado el mejor adelantamiento realizado en Termas de Río Hondo.

La maniobra elegida fue el adelantamiento por el interior al vigente campeón del mundo Pecco Bagnaia por la tercera posición durante la carrera al sprint. Los seguidores del campeonato la prefirieron a la otra opción: la pasada de Brad Binder a Franco Morbidelli, también en la carrera al sprint, para colocarse líder de la prueba que acabaría ganando.

De esta forma, el menor de los Márquez sigue sobresaliendo con una moto con la que aún no está del todo cómodo, aunque parezca mentira. Así lo expresó el domingo tras terminar tercero, desvelando que no esperaba un inicio de año así de fuerte.

"No me esperaba este arranque. Confiaba en mí, como siempre, pero empezar siendo tan sólido no me lo esperaba. Hay que seguir siendo constante, con esta evolución, porque ayer [por el sábado] se vieron muchos sustos y aún no tengo la moto del todo bajo control. Me siento muy a gusto con el equipo, pero tener una moto competitiva ayuda mucho", fueron las palabras del catalán.