Alex Márquez se ve "más preparado" que el año pasado para MotoGP 2026

Aunque Alex Márquez acabó la pretemporada 2026 de MotoGP con una caída, el español pone una nota alta a su invierno y explica por qué se ve más preparado tras ser subcampeón del mundo.
Alex Márquez ha completado una magnífica pretemporada de cara a MotoGP 2026. Muchos ojos estarán puestos este año en el menor de los Márquez Alentà, tras el magnífico paso el año pasado que le llevó a ser subcampeón del mundo de la categoría reina, con tres victorias en carrera larga en su haber. Y aunque cerró el test de Buriram con un accidente, el español no puede más que poner una nota bastante alta a su invierno.
El de Cervera cerró los primeros ensayos de principios de febrero, en Sepang, con el mejor tiempo a una vuelta y con el simulacro de carrera al sprint más rápido. En el test de Tailandia, a menos de una semana del primer gran premio del curso, también en Chang, el #73 fue el más rápido el sábado y quinto el domingo (tiempo de 1:28.961), a menos de tres décimas del registro más veloz, firmado por Marco Bezzecchi.
Hablando con la realización internacional de MotoGP, Alex Márquez puso nota a su pretemporada, y se otorgó a sí mismo entre un notable alto y un sobresaliente: "Entre ocho y diez. Creo que nadie está cien por cien contento", empezó diciendo. "Siempre quieres un poco más y siempre hay cosas que mejorar durante el fin de semana de carrera, pero podemos estar bastante satisfechos. Creo que fuimos bastante rápidos desde Malasia, y también lo hemos sido aquí, bastante constantes. Así que sí, hay cosas que hacer, que mejorar, pero en general, me siento muy cómodo de nuevo, como el año pasado".
"Creo que nadie, ni siquiera yo, esperaba el paso adelante de 2025. Sinceramente, viniendo de terminar la temporada en séptima u octava posición, no es normal dar un salto así hasta ser subcampeón. Normalmente, das el primer paso hasta entrar entre los cinco primeros, y así sucesivamente, y quieres un poco más. Así que no estaba preparado para dar ese paso. Creo que este año estoy más preparado para luchar, porque tengo la experiencia de luchar con los mejores y de estar ahí. Así que estoy seguro de que podemos volver a hacerlo este año, y espero que luchando y, sobre todo, trabajando duro con el equipo, podamos conseguirlo. No sé si repetiremos lo del año pasado, pero sí [se puede repetir] ser rápidos y constantes", siguió.
El ilerdense también explicó su caída en la curva 9, afortunadamente sin consecuencias físicas para él: "Estaba haciendo una simulación de carrera, había algo de tráfico, adelanté a mucha gente y, sí, fue un accidente rápido pero bastante limpio. Para mí no fue ningún problema, para la moto un poco, porque chocó contra el muro, así que tendremos que pensar en esa zona [de la pista], pero todo está bajo control, nada me ha molestado por ese accidente".
Cuestionado por su adaptación a la última versión de la Ducati, la GP26, y por las diferencias que observa en la moto de 2026, Márquez volvió a incidir en la mejoría que ha supuesto el actual paquete de los de Borgo Panigale: "Bueno, como siempre, intentas dar pasos adelante, mejoras en algunas áreas y en otras es más complicado, así que creo que todavía necesitamos entender el equilibrio, pero creo que el paquete que tenemos ahora es más competitivo que el del año pasado. Durante la temporada tendremos las mejoras, tendremos todo sobre la mesa para elegir y mejorar, así que creo que tenemos un paquete mejor que el de 2025, pero los rivales también han mejorado un poco, así que creo que todo está bastante igualado y que para los aficionados será un año muy interesante".
"Hoy, ver a las dos Aprilia en cabeza no es una sorpresa para mí. Quiero decir, el año pasado, ya en los entrenamientos, aparte de Marc Márquez, Marco Bezzecchi ya era muy rápido aquí, pero en el fin de semana de carrera cometió algunos errores, era su primer gran premio con Aprilia y todo eso, y no lo tenía todo bajo control. Ai Ogura también fue muy rápido, así que ya esperaba ver a Aprilia [delante] aquí. Tuvieron un poco más de dificultades en Malasia, así que será interesante y será importante este año, más que en 2025, ser constante y aceptar perder en algunas carreras para recuperarse en otras", siguió.
Por último, a la pregunta de si siente que ahora es un auténtico aspirante al título de MotoGP, Alex Márquez indicó que al menos está más listo que en el pasado curso: "Creo que estamos más preparados que el año pasado, tenemos más experiencia, sabemos cómo gestionar algunas situaciones en las que nos encontramos por primera vez en 2025, así que pienso que estamos más preparados. Y creo que tenemos que entender nuestra posición en cada carrera y, al igual que el año pasado, la consistencia será la clave. Así que me siento preparado, bien con la moto, que puedo ser rápido, así que sí, me siento mejor que el año pasado, sinceramente", cerró.
