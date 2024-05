Alex Márquez: "No sé cómo, pero Marc ya entra en las curvas tan rápido como con la Honda"

El piloto de Gresini siempre ha hecho buenas carreras en Le Mans "pese a que es un circuito que no me gusta especialmente", explicó este jueves en la previa del Gran Premio de Francia, en Le Mans. "Pero siempre me han salido buenas carreras, así que vamos a intentar aprovecharlo", sobre todo por las inercia positiva que trae del último gran premio, en Jerez, donde merodeó el podio, y del test posterior, donde "pudimos probar algunas propuestas de Ducati que las podremos aprovechar a partir de ahora", admitió Alex Márquez.

"El problema es que las cosas en el test de Jerez siempre funcionan, porque hay mucho agarre, y Le Mans también es un circuito con mucho grip, así que veremos si se puede reconfirmar todo".

Siendo uno de los ocho pilotos de Ducati, Alex tiene acceso a los datos de la telemetría de todos los corredores de la marca italiana, y le preguntaron directamente si Marc Márquez ya es el que mejor frena de todos.

"Mmmm, sí", dijo asintiendo con la cabeza. "De los mejores", retocó su respuesta. "Tiene un estilo particular en la frenada. Pero el punto ese fuerte que tenía con la Honda, que parecía imposible con la Ducati, no sé cómo coño lo ha hecho pero ya lo tiene".

Le expusieron a Alex, que Gigi Dall’Igna, supuestamente, dijo que Marc hace cosas con el tren delantero de la Ducati que nadie había hecho hasta ahora.

"Y yo pensaba que no se podían hacer con la Ducati, ese punto de entrar tan fuerte, tan rápido en curva. Porque es una moto que transmite menos. La Honda era critica pero siempre sabías que había ahí delante, entendías que pasaba. Con la Ducati pensaba que no lo haría pero, de momento, lo está consiguiendo".

En este punto, Marc se ha convertido en la referencia en frenada para el resto de pilotos Ducati.

"Todos vamos hacia allá, cuando ves a alguien que marca la diferencia en algún punto intentas concentrarte en eso, pero es lo que me faltó el año pasado, la entrada en curva, y lo que me faltó en Jerez. Está claro que hay que ir hacia esa dirección y en eso estamos enfocados".

A la hora de mirar los datos del resto de pilotos de Ducati, Alex señala un handicap para los que, como él o Marc, llevan la moto 2023.

"El año pasado lo que hacía la moto 2023 se podía hacer con la 2022 o había poca diferencia. Este año hay un poco una tendencia diferente entre la 23 y la 24, así que tampoco intentamos coger mucho feedback, o mucha referencia de los que llevan la de este año, y en algunos circuitos se nota más que en otros".

Además de ser la mejor frenada es la más efectiva. "Parece que es una moto un poco más estable, la aerdodinámica y posiblemente el motor influyan, aunque seguro que en algún punto es peor, seguro. Pero en general, el paquete de la moto 2024 a día de hoy parece mejor", zanjó el chico de Cervera.