Alex Márquez: “Marc está haciendo la gran diferencia con la moto”

El ocho veces campeón del mundo es el piloto de Honda mejor clasificado actualmente, en la séptima plaza con 117 puntos, a pesar de haberse perdido los dos primeros grandes premios de 2021. El catalán, además, es el único de la marca que ha subido al podio esta temporada y también el único que ha ganado carreras con la RC213V desde 2019.

Los resultados de Marc Márquez en las últimas temporadas ocultaron el verdadero nivel de la Honda, que en manos del resto de pilotos de la marca se mostró inferior a Yamaha, Ducati y Suzuki. La lesión y posterior baja del #93 en 2020 provocó que HRC firmara su peor campaña desde 1982, con solo dos podios a cargo de Alex Márquez.

El menor de los hermanos de Cervera (Lleida) fue trasladado este año del equipo oficial Repsol Honda al privado LCR, aunque con material de fábrica. Sin embargo, la temporada del bicampeón del mundo está resultando peor que la de su debut en MotoGP. Tras 15 grandes premios suma menos puntos que en todo 2020 y no ha pasado del octavo lugar en ninguna carrera.

Alex Márquez tenía marcado el pasado fin de semana de Austin el pasado fin de semana como unos de los circuitos donde lograr un buen resultado, pero no fue así. El #73 solo pudo clasificarse 15º en parrilla y cruzó la meta en la 12ª posición, a casi medio minuto de su hermano, que ganó.

"Hice una buena salida, pero no fue una carrera difícil. Acabamos a 24 segundos del ganador con la misma moto, por lo que no podemos estar contentos. Es un circuito que normalmente se me ha dado bien, con la Moto3 hice buenas carreras", resumió Alex.

"Sabemos que Marc hace aquí la diferencia, pero incluso Taka [Nakagami] antes de la caída era rápido. Esperaba que fuese un poco más como Alemania. También esperaba algo más de la moto. Al final, la diferencia la hace Marc. La gran duda era si era Marc o la moto: es Marc el que hace la gran diferencia", remachó.

(Haz click en este enlace o en la foto para ver todas las victorias de Marc Márquez)