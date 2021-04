Marc batió a Alex Márquez en Portimao: "Es un cabrón, me ganó a la primera"

Después de nueve meses de baja por lesión, el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez volvió a la acción en Portugal el pasado fin de semana y terminó en una heroica séptima posición, tras haberse clasificado sexto en parrilla.

Durante la carrera, los hermanos Márquez estuvieron cerca el uno del otro por primera vez en MotoGP, con Marc acabando cuatro segundos por delante de Alex.

Preguntado por el hecho de correr con su hermano, el piloto del LCR bromeó diciendo que no estaba contento por haber sido derrotado, pero alabó el "increíble" fin de semana de Marc.

"No estoy contento, es un cabrón, me ganó en la primera carrera", contestó entre risas el hermano menor de los Márquez.

"Hice toda la carrera detrás de él y dije: 'joder'. Intenté apretar, pero a 10 vueltas del final, él empezó a hacer 1:40 bajo y me dije: 'Ok, no puedo'. Ha sido un fin de semana especial para toda la familia. Podría haber sido mejor, pero los dos hemos terminado con buenos resultados y tengo que decir que su regreso ha sido increíble después de muchos meses".

Alex Marquez, Team LCR Honda

"En las primeras vueltas vimos que no estaba acostumbrado a la carrera y cometió algunos errores, también en los adelantamientos. Pero de todos modos, hasta la última vuelta fue increíble", explicó el #73.

El del Repsol Honda soltó toda la presión que ha aguantado estos nueve meses al llegar al box después de cruzar la meta.

"Su reacción fue normal cuando llegó al box porque él sabe mejor que nadie cuál fue su situación. Se merecía terminar séptimo y ha hecho un trabajo increíble todo el fin de semana. Sorprende lo que ha hecho viendo cómo tenía el brazo. Yendo detrás intenté aprender. Al fin mantuve la distancia", remachó.

15 hermanos que han coincidido en el mundial de MotoGP

Marc Marquez 1 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Compartirá equipo y categoría en MotoGP con Alex a partir de 2020. Alex Márquez 2 / 31 Foto de: Motogp.com Desde 2012 ha estado en Moto3 y Moto2. Aleix Espargaro 3 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix llegó al Mundial en 2004 y desde 2009 corre en MotoGP, salvo 2011. Pol Espargaro 4 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Debutó en el Mundial en 2006 y desde 2014 coincide con Aleix en MotoGP. Can Oncu 5 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El mayor de los hermanos turcos ha disputado la temporada completa de Moto3 en 2019. Deniz Oncu 6 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El menor hizo algunas apariciones en 2019 en Moto3. Alex Lowes 7 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Una sustitución por varias carreras le llevó a MotoGP en 2016. Sam Lowes 8 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex corría en Moto2 en 2016. Valentino Rossi 9 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Rossi cada día ve más posible correr con su hermano por parte de madre en MotoGP. Luca Marini 10 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marini lleva en Moto2 desde 2015. Eugene Laverty 11 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Estuvo en 2015 y 2016 en MotoGP Michael Laverty 12 / 31 Foto de: Bridgestone Corporation En el GP de Alemania de 2015 coincidió en MotoGP con su hermano Eugene. Christian Sarron 13 / 31 Foto de: Yamaha Estuvo en distintas categorías a su hermano durante algunos años, pero en 500cc en 1989 coincidió con Dominique. Dominique Sarron 14 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aunque no llegó a ser campeón como su hermano, sí que ganó varias carreras Nicky Hayden 15 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El campeón de MotoGP llegó a compartir pista con su hermano en 2007 y 2010. Roger Lee Hayden 16 / 31 Foto de: LCR Honda MotoGP Team En 2007 y 2010 corrió en Laguna Seca en MotoGP Kenny Roberts Jr. 17 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El campeón de 500 llegó a correr con su hermano en 2001, 2004, 2005 y 2007. Kurtis Roberts 18 / 31 Foto de: Bob Heathcote El menor de los Roberts estuvo en el equipo de su padre hasta 2007. Carlos Checa 19 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Antes de dejar MotoGP, llegó a correr con su hermano en la misma categoría. David Checa 20 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images De 2000 a 2002 David corría en dos y medio cuando su hermano lo hacía en 500. En 2005 disputó tres carreras de MotoGP como sustituto y entonces coincidió con Carlos. Ángel 'Gelete' Nieto 21 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images De 1999 a 2001 los Nieto coincidieron en 125. Pablo Nieto 22 / 31 Foto de: Richard Sloop El debut de Pablo se produjo en el equipo de su padre, el mismo en el que estaba su hermano Gelete. Haruchika Aoki 23 / 31 Foto de: Richard Sloop Los Aoki fueron subiendo y bajando de categoría. En 1999, coincidió con Nobuatsu en 500 después de haberlo hecho anteriormente en 250. Nobuatsu Aoki 24 / 31 Foto de: Richard Sloop El mayor de los Aoki llegó a coincidir con sus dos hermanos. Takuma Aoki 25 / 31 Foto de: Repsol Media El mediano de los tres coincidió con Nobuatsu en 500 en 1997 y en 1993 con Haruchika en 125. Brad Binder 26 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El campeón de Moto3 compartió categoría con Darryn en 2015 y 2016. Darryn Binder 27 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn sigue en Moto3, mientras Brad ya ha llegado a MotoGP. Axel Pons 28 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En 2014 dejó el sitio en el equipo de su padre a su hermano Edgar. Edgar Pons 29 / 31 Foto de: Mirco Lazzari Corrió en Moto2 con Axel de 2014 a 2017. Raúl Fernández 30 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El madrileño debutó en el Mundial en 2016 y desde 2019 es un fijo del campeonato. Adrián Fernández 31 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En el Gran Premio de Portugal, Adrián Fernández 'Pitito' debutó en el campeonato, coincidiendo, al menos por una vez, en la carrera que ganó su hermano Raúl.