Alex Márquez lidera el FP2 del GP de Alemania; Fernández, segundo
Una vuelta rápida en los inicios de la sesión le valió a Alex Márquez para liderar el último entrenamiento libre del fin de semana en Sachsenring, por delante del consistente Raúl Fernández con la Aprilia de Trackhouse.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El piloto de Gresini logró cerrar una vuelta muy rápida en los primeros compases de la sesión, bajando el crono hasta el 1.20.333 y superando a su hermano Marc Márquez que, justo antes, se había colocado primero cuatro décimas más lento, un tiempo el de Alex Márquez que ya nadie iba a bajar del primer puesto de la clasifiación, pese a que Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y, a última hora, Raúl Fernández lo intentaron, logrando el madrileño de Trackhoyse acercarse a 0.321 segundos en su útlmo giro con goma blanda nueva trasera. El de Aprilia se está mostrando muy consistente todo el fin de semana, lideró el FP1, acabó segundo en la práctica y pasará directaemnte a la Q2.
Pensando en la carrera corta, todos los pilotos montaron la opción de neumático duro delante y blando trasero nuevos, con algunas excepciones, como la de Acosta y Ai Ogura, que optaron por el duro y medio, mientras que Alex Rins lo hizo por el medio delante y detrás. Toprak Razgatlioglu, Cal Crutchlow y Jack Miller apostaron por el blando también delante y detrás.
Después de Raúl, Marco y Pedro, acabó Marc Márquez, superando a Pecco Bagnaia, que deberá pasar por la Q1, Ai Ogura, Fabio Quartararo, que fue octavo y Jorge Martín, de nuevo la Aprilia más lenta en los tiempos. Decimo terminó Toprak, mientras que Maverick Viñales, totalmente descentrado por el intercambio de declaraciones y situaciones con KTM, terminó último, a más de dos segundos.
Clasificación FP2 MotoGP del GP de Alemania 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|13
|
1'20.333
|163.345
|2
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|15
|
+0.321
1'20.654
|0.321
|162.694
|3
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|14
|
+0.326
1'20.659
|0.005
|162.684
|4
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|14
|
+0.383
1'20.716
|0.057
|162.569
|5
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|16
|
+0.444
1'20.777
|0.061
|162.447
|6
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|14
|
+0.511
1'20.844
|0.067
|162.312
|7
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|17
|
+0.518
1'20.851
|0.007
|162.298
|8
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|16
|
+0.587
1'20.920
|0.069
|162.160
|9
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|15
|
+0.675
1'21.008
|0.088
|161.984
|10
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|14
|
+0.687
1'21.020
|0.012
|161.960
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|14
|
+0.698
1'21.031
|0.011
|161.938
|12
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|16
|
+0.727
1'21.060
|0.029
|161.880
|13
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|14
|
+0.734
1'21.067
|0.007
|161.866
|14
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|16
|
+0.750
1'21.083
|0.016
|161.834
|15
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|7
|
+0.857
1'21.190
|0.107
|161.620
|16
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|15
|
+0.873
1'21.206
|0.016
|161.589
|17
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|13
|
+0.910
1'21.243
|0.037
|161.515
|18
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|14
|
+0.985
1'21.318
|0.075
|161.366
|19
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|13
|
+1.246
1'21.579
|0.261
|160.850
|20
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|15
|
+1.882
1'22.215
|0.636
|159.605
|21
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|12
|
+1.921
1'22.254
|0.039
|159.530
|Ver resultados
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV
MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios