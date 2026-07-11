Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

MotoGP
GP de Alemania
Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP
GP de Alemania
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

MotoGP
MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

Moto2 en Sachsenring - Ortolá, pole con récord descomunal ante Manu González

Moto2
Moto2 en Sachsenring - Ortolá, pole con récord descomunal ante Manu González

WSBK en Donington Park - Resultados y resumen - Pole para Bulega, que sigue de récord

WSBK
WSBK en Donington Park - Resultados y resumen - Pole para Bulega, que sigue de récord

Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

No habrá un motor atmosférico único en la F1: el V8 podría tener solo el KERS igual

Fórmula 1
No habrá un motor atmosférico único en la F1: el V8 podría tener solo el KERS igual
Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Alemania

Alex Márquez lidera el FP2 del GP de Alemania; Fernández, segundo

Una vuelta rápida en los inicios de la sesión le valió a Alex Márquez para liderar el último entrenamiento libre del fin de semana en Sachsenring, por delante del consistente Raúl Fernández con la Aprilia de Trackhouse.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto de Gresini logró cerrar una vuelta muy rápida en los primeros compases de la sesión, bajando el crono hasta el 1.20.333 y superando a su hermano Marc Márquez que, justo antes, se había colocado primero cuatro décimas más lento, un tiempo el de Alex Márquez que ya nadie iba a bajar del primer puesto de la clasifiación, pese a que Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y, a última hora, Raúl Fernández lo intentaron, logrando el madrileño de Trackhoyse acercarse a 0.321 segundos en su útlmo giro con goma blanda nueva trasera. El de Aprilia se está mostrando muy consistente todo el fin de semana, lideró el FP1, acabó segundo en la práctica y pasará directaemnte a la Q2.

Pensando en la carrera corta, todos los pilotos montaron la opción de neumático duro delante y blando trasero nuevos, con algunas excepciones, como la de Acosta y Ai Ogura, que optaron por el duro y medio, mientras que Alex Rins lo hizo por el medio delante y detrás. Toprak Razgatlioglu, Cal Crutchlow y Jack Miller apostaron por el blando también delante y detrás. 

Después de Raúl, Marco y Pedro, acabó Marc Márquez, superando a Pecco Bagnaia, que deberá pasar por la Q1, Ai Ogura, Fabio Quartararo, que fue octavo y Jorge Martín, de nuevo la Aprilia más lenta en los tiempos. Decimo terminó Toprak, mientras que Maverick Viñales, totalmente descentrado por el intercambio de declaraciones y situaciones con KTM, terminó último, a más de dos segundos.

Clasificación FP2 MotoGP del GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

1'20.333

   163.345  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 15

+0.321

1'20.654

 0.321 162.694  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 14

+0.326

1'20.659

 0.005 162.684  
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 14

+0.383

1'20.716

 0.057 162.569  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 16

+0.444

1'20.777

 0.061 162.447  
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14

+0.511

1'20.844

 0.067 162.312  
7 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 17

+0.518

1'20.851

 0.007 162.298  
8 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 16

+0.587

1'20.920

 0.069 162.160  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+0.675

1'21.008

 0.088 161.984  
10 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 14

+0.687

1'21.020

 0.012 161.960  
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 14

+0.698

1'21.031

 0.011 161.938  
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 16

+0.727

1'21.060

 0.029 161.880  
13 Spain J. Mir Honda 36 Honda 14

+0.734

1'21.067

 0.007 161.866  
14 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 16

+0.750

1'21.083

 0.016 161.834  
15 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+0.857

1'21.190

 0.107 161.620  
16 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 15

+0.873

1'21.206

 0.016 161.589  
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+0.910

1'21.243

 0.037 161.515  
18 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 14

+0.985

1'21.318

 0.075 161.366  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+1.246

1'21.579

 0.261 160.850  
20 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 15

+1.882

1'22.215

 0.636 159.605  
21 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 12

+1.921

1'22.254

 0.039 159.530  
Ver resultados
Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Steiner se desmarca de las denuncias de Viñales y admite el interés por Marini

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Steiner se desmarca de las denuncias de Viñales y admite el interés por Marini

Bastianini: "No puedo decirlo, pero tomé una buena decisión sobre mi futuro"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bastianini: "No puedo decirlo, pero tomé una buena decisión sobre mi futuro"

Dirección de Carrera sanciona a Zarco por el accidente que causó su grave lesión en Barcelona

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Dirección de Carrera sanciona a Zarco por el accidente que causó su grave lesión en Barcelona

Últimas noticias

Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

MotoGP
GP de Alemania
Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP
GP de Alemania
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV

MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania

MotoGP
MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint en Sachsenring, GP de Alemania