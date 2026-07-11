Alex Márquez lidera el FP2 del GP de Alemania; Fernández, segundo

El piloto de Gresini logró cerrar una vuelta muy rápida en los primeros compases de la sesión, bajando el crono hasta el 1.20.333 y superando a su hermano Marc Márquez que, justo antes, se había colocado primero cuatro décimas más lento, un tiempo el de Alex Márquez que ya nadie iba a bajar del primer puesto de la clasifiación, pese a que Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y, a última hora, Raúl Fernández lo intentaron, logrando el madrileño de Trackhoyse acercarse a 0.321 segundos en su útlmo giro con goma blanda nueva trasera. El de Aprilia se está mostrando muy consistente todo el fin de semana, lideró el FP1, acabó segundo en la práctica y pasará directaemnte a la Q2.

Pensando en la carrera corta, todos los pilotos montaron la opción de neumático duro delante y blando trasero nuevos, con algunas excepciones, como la de Acosta y Ai Ogura, que optaron por el duro y medio, mientras que Alex Rins lo hizo por el medio delante y detrás. Toprak Razgatlioglu, Cal Crutchlow y Jack Miller apostaron por el blando también delante y detrás.

Después de Raúl, Marco y Pedro, acabó Marc Márquez, superando a Pecco Bagnaia, que deberá pasar por la Q1, Ai Ogura, Fabio Quartararo, que fue octavo y Jorge Martín, de nuevo la Aprilia más lenta en los tiempos. Decimo terminó Toprak, mientras que Maverick Viñales, totalmente descentrado por el intercambio de declaraciones y situaciones con KTM, terminó último, a más de dos segundos.