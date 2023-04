Alex Márquez, lesionado tras su accidente con Martín en Austin

Alex Márquez no tuvo su mejor fin de semana en el Circuito de Austin. El piloto español saldó el Gran Premio de las Américas de MotoGP con un doble cero a pesar de contar con un buen ritmo, suficiente como para luchar por una gran cantidad de puntos. Por un lado, el sábado en la carrera al sprint tuvo que abandonar tras vomitar y caerse al intentar seguir la marcha. Pero el domingo llegó un momento aún peor.

El de Gresini Racing tuvo un accidente con Jorge Martín en los compases iniciales de la carrera principal. Durante la primera vuelta, el madrileño del Pramac Racing se fue al suelo y Alex Márquez, en paralelo con él en ese momento, no pudo evitarle y se cayó también, quedándose enganchado además al manillar de su Ducati.

Aunque en primera instancia parecía que no había consecuencias físicas para Alex Márquez, pues tuvo que pasar por el Centro Médico en el mismo circuito de Austin después del incidente, pruebas posteriores han demostrado que el catalán si ha sufrido algunas pequeñas lesiones. Así lo confirmó el propio piloto de Cervera.

"Hoy se ha visto con el ecógrafo que, tras el impacto del domingo, hay rotura muscular del vasto externo del cuádriceps y distensión del ligamento", confirmó Márquez en su cuenta personal de Twitter.

Sin embargo, el catalán confirmó que, en principio, su participación para el Gran Premio de España, que se disputará en Jerez en la última semana de este mes de abril, entre los días 28 y 30, no corre peligro. "No me va a impedir competir, pero estos días hay que bajar el nivel de entrenos para recuperar de cara a Jerez", añadió.

A pesar de lo aparatoso del accidente, cabe recordar que Márquez quiso quitar hierro al asunto con Jorge Martín después del mismo: "Sobre el incidente, son cosas que pasan en las carreras. No voy a criticar a Martín porque en Jerez o en Le Mans me puede pasar a mí. Jorge sabe el error que ha cometido. Venía largo de la primera curva, por la zona sucia y quiso recuperar lo que había perdido. Los asuntos así no hay que hacerlos grandes, ni entre nosotros, los pilotos, ni tampoco la prensa. Deben quedarse en la pista", dijo en declaraciones a DAZN.