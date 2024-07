Alex Márquez, con un fuerte latigazo cervical, sufrió para "mantener la concentración"

Alex era el único de los Márquez sanos este fin de semana hasta la Q2, cuando el de Gresini, que había logrado marcar el quinto mejor tiempo de la sesión, sufrió una aparatosa caída en la parte final, cuando intentaba mejorar aún más su crono.

La imagen fue escalofriante, por la polvareda y porque la moto se estrelló contra las defensa inflables y el piloto acabo encima de su Ducati, aún en marcha.

"Se me ha cerrado el tren delantero y me he ido (deslizando) detrás de la moto y cuando la moto estaba volviendo de golpear con el arifence, es cuando me ha golpeado. Ahí no hay escapatoria y es algo que tienen que cambiar. Hay algunos puntos de este circuito que no es seguro al cien por cien, y lo sabemos, pero hasta que no pase algo no lo van a cambiar. Al final he picado contra la moto y he terminado encima, se me ha metido la mano dentro de la llanta y he tenido suerte, porque la moto estaba arrancada pero he podido sacar la mano rápido y no ha pasado nada", explicó la caída Alex Márquez.

En la carrera sprint, el de Ducati perdió algunas posiciones, sobre todo al principio, terminando noveno en la meta.

"Ha sido muy difícil, sobre todo con el latigazo cervical me costaba estar concentrado al principio, luego cuando he cogido un poco de ritmo he ido mejor, pero ha sido un palo donde no hay mucha escapatoria en ese punto, y me he golpeado contra el airfence y la moto", explicó Alex. "Me molesta mucho las cervicales, pero es lo que hay y mañana veremos a ver si mejoramos un poco y cómo lo llevamos", añadió.

"Cuando tienes un fin de semana tan intenso, que pasas de una sesión a otra casi sin parar, no tiene tiempo de recuperar, pero las cosas son así y lo afrontas de la mejor manera que puedes, a ver si mañana estoy un pco mejor y, sobre todo, más descansado", explicó un Alex que tras la caída se fue directamente al centro médico del circuito.

"En 2017 en este mismo circuito me rompí tres vértebras igual, con un golpe de la moto. Y justo he tenido una sensación un poco similar, por eso me he ido al centro médico. Pero no había nada roto, solo un latigazo, y me han podido tratar bien", dijo un Alex que no pudo hacer fisioterapia porque "esta todo demasiado contraído".

Hasta la caída, Alex estaba haciendo un buen fin de semana, incluso en la Práctica del viernes fue el cuarto más rápido.

"Los problemas con la moto son los de siempre, a una vuelta somos rápidos con agarre, cuando lo perdemos, primero delante y después detrás, se complica todo mucho. Así que este domingo hay que hacer una carrera algo más solida, activarnos desde el principio e intentar no vernos bloqueados, como hoy con Brad Binder, que frenaba muy tarde y no había manera de pasarle".

Con la lesión y 30 vueltas por delante, Alex no teme sufrir más de la cuenta.

"Se me hacen más largas 20 vueltas en Malasia que 30 en este circuito, la verdad", zanjó el chico de Cervera.