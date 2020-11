A falta de tres carreras y tres semanas para que el Mundial ponga el cerrojo en Portugal, el español figura el 13º en la tabla de puntos, con los mismos (67), que Brad Binder, con quien se disputará el convertirse en el mejor novato de este 2020.

En ese sentido, el de Honda reconoce que esta posibilidad le genera un extra de motivación, y al mismo tiempo no tiene ningún reparo en afirmar que, hace unos meses, veía como una utopía el poder optar a ello.

La progresión del menor de los hermanos de Cervera desde mitad de temporada ha sido brutal, hasta el extremo de acumular dos podios en las tres últimas citas. De cualquier forma, Márquez subraya que ese es un objetivo demasiado ambicioso como para planteárselo regularmente y en condiciones normales.

“Mi objetivo es tratar de convertirme en el novato del año. Hace unos meses lo veía muy lejos, imposible, pero ahora la situación es distinta y lo veo más que factible. Es una motivación importante y además lo pelearé con Brad, con quien ya me jugué el título de Moto2 el año pasado –lo ganó el catalán por 3 puntos de diferencia–”, convino Márquez este jueves, ya desde Valencia.

“Hay que seguir creciendo, pero el podio no es un objetivo realista en estos momentos, sino más bien terminar entre los diez primeros”, señaló el #73, que sigue aprendiendo y creciendo, y que ahora se centra en pillarle el tacto adecuado al gas de la RC213V en condiciones de poco agarre.

“En circuitos con buena adherencia no fuimos mal, pero en los que no hay agarre, como Montmeló o Brno, aún debo mejorar con el gas y demás elementos. No estamos mal en general, pero aún tenemos que mejorar la gestión del gas con el motor de 2020”, zanjó Alex.

Las fotos de Alex Márquez en la temporada 2020 de MotoGP