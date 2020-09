Alex Márquez: “Con goma nueva la moto se descontrola mucho más”

Tanto el viernes como el sábado, los tiempos de Márquez en las sesiones de ensayos libres mostraron una mejora considerable, sobre todo en aquello relativo al ritmo, a las tandas de vueltas largas.

El menor de los hermanos de Cervera (Lleida) rodó gran parte del tiempo entre los diez primeros, algo a lo que hace un par de carreras no podía aspirar.

En su primera temporada en MotoGP, Alex va quemando etapas y eso que se ha quedado sin la referencia más importante que tiene, su hermano, lesionado desde la primera parada del calendario, en Jerez, y sin fecha fijada para su reaparición.

La mejora en el vuelta a vuelta es evidente, y seguramente el siguiente paso será tratar de rebajar los tiempos en condiciones de cronometrada, esto es, con gomas nuevas.

“No estamos mal en ritmo de carrera, mantenemos la velocidad de forma constante, pero no podemos rebajar el tiempo cuando metemos goma nueva. Entonces, la moto se vuelve más radical e incontrolable, se mueve mucho más”, resumió Márquez, que el domingo pasado cruzó la meta el 17º, a 22 segundos del ganador, Franco Morbidelli.

“Me encuentro mucho mejor con goma media que con la blanda. Puede que me falte cerrar los ojos y apretar al máximo, pero aún no tengo la confianza para hacerlo. De todas formas, tenemos una buena base para la carrera”, añadió el catalán, el único corredor del Repsol Honda que queda en Misano, tras la baja de Stefan Bradl.

Crónica de la clasificación del GP de Emilia Romagna: Segunda pole consecutiva de Viñales en Misano

Aunque su hermano, Marc, no esté con él físicamente, Alex está en contacto permanente con el actual campeón, que trata de aconsejarle desde la distancia para acelerar la adaptación a la que, probablemente, es la moto más complicada de la parrilla.

“Marc siempre me dice que soy yo quien tengo que controlar la Honda, no dejar que ella me controle a mí”, comentó el español, que en este sentido se siente físicamente a punto para domar a la bestia.

“Mis músculos y los de Marc son parecidos, lo que pasa es que yo soy más alto y mis músculos son más largos. Más o menos tenemos la misma fuerza, así lo reflejan las pruebas”, remachó Márquez.

Las fotos de Alex Márquez en Misano