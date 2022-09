Alex Márquez: "Es frustrante no tener el apoyo de Honda"

Cargar el reproductor de audio

El menor de los hermanos Márquez dejará, a final de temporada, de ser piloto de Honda después de tres años, uno en el equipo oficial, y dos en la formación satélite LCR, un trayecto en el que ha ido de más a menos, condenado por la evidente perdida de competitividad de la RC213V.

Este viernes, en el arranque del Gran Premio de Aragón de MotoGP, reaparecía Marc Márquez después de casi tres meses y medio de baja y acabó siendo el piloto más rápido de la marca en las hoja de tiempos, situándose 8º en la combinada de tiempos de los dos primeros entrenamientos libres del fin de semana. Takaaki Nakagami, que esta semana ha sido confirmado para 2023 en LCR, acabó 11º, mientras que Alex Márquez lo hizo en la posición 18º y Pol Espargaró, en un desconcertante 23º puesto.

A Marc Márquez le preguntaron, en su aparición ante los medios, por ese detalle, al que no quiso dar mayor relevancia.

La misma pregunta se le formulo a Alex Márquez al final del día este viernes en Aragón, y si el hecho de que Marc fuera la primera Honda en su reparación era frustrante para el resto de corredores de la marca.

"Frustrante es no tener el apoyo que me gustaría por parte de Honda. Esa es la verdad. Entiendo la situación, el año que viene me voy. Pero tengo contrato hasta final de año y ya hace algunas carreras que no tenemos nada. Es frustrante ver que no te apoyan", se lamentó el campeón del mundo de Moto3 y Moto2 y doble podio en su debut en la clase reina, en 2020.

Sobre la reaparición de Marc, Alex fue más optimista.

"Le he visto bien, como me esperaba y más en este circuito. Viendo como estaba ya en Misano, un circuito que se le da bien pero no es de sus preferidos, aquí ya me esperaba que estuviera a este nivel, también hemos visto que está probando cosas y que parece que funcionan, lo que es una buena señal para ellos".

Sobre el arranque del gran premio, el de LCR explicó que la puesta a punto no funcionó.

"Por la tarde mejoró el agarre y estuvimos mucho mejor que por la mañana. Por lo que sea el setup de base que teníamos no ha funcionado como preveíamos. Venimos de Misano, donde había mucho agarre, y aquí nos ha costado. Estamos lejos, intentaremos cuadra un poco entender con otros pilotos Honda donde nos falta, pero de aquí hasta final de año nos costará compararnos con Marc y Nakagami, porque llevarán cosas diferentes y nunca se va a saber la realidad. Pero con lo que tenemos hay que sacar algo más", zanjó.

