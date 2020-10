El piloto del Repsol Honda no subía al podio desde el pasado 3 de noviembre, cuando se proclamó campeón del mundo de Moto2. Dos semanas después, el catalán era confirmado como piloto de MotoGP tras la retirada de Jorge Lorenzo.

La llegada de Márquez al equipo oficial de HRC no estuvo exenta de críticas y el complicado debut del piloto en la categoría reina no había ayudado a acallar los comentarios. Sin embargo, el de Cervera (Lleida) ha seguido trabajando y en Le Mans aprovechó la oportunidad para subir por primera vez al podio en MotoGP.

“Después de mi primer podio estoy contento y feliz. Durante todo el año no he perdido la motivación y las ganas, y este podio solo me da más fuerza. Solo fue un podio en agua, hay que ser realista y seguir mejorando en seco", comentó Alex en la previa del Gran Premio de Aragón.

Alex mandó un mensaje a su hermano Marc nada más bajarse del cajón y ha podido aprovechar estos tres día de descanso para ver la carrera con él en Cervera.

"He visto la carrera un par de veces, volviendo a casa y el lunes con tranquilidad con Marc haciendo fisio detrás", comentó.

Para Márquez, que acumula 39 podios (uno en MotoGP, 23 de Moto2 y 15 de Moto3), su año de rookie no está resultando sencillo.

"Lo que más echas en falta es sentirte rápido en la pista. Me divertí mucho, que es algo que he echado en falta todo el año y que es la clave de este deporte. Hay que seguir disfrutando de la moto y continuar la buena tendencia de las últimas carreras", apunta.

El #73 mantiene los pies en el suelo y es consciente de que este fin de semana en seco en Motorland, el objetivo sigue siendo otro.

"Hay que ser realista y tener objetivos reales. Será un fin de semana en seco y concentrado en tratar de hacer un buen resultado. Aragón siempre se me ha dado bien, he hecho buenos resultados en Moto2 incluso no estando bien. Hay que seguir dando pasos a adelante".

MotoGP afrontará dos fines de semana consecutivos en Alcañiz, una buena oportunidad para poner en práctica lo aprendido en el primero.

"Mi objetivo no es tanto el segundo fin de semana, sino mejorar el primero. Siempre me falta un pelín y llego el domingo con buen ritmo, pero ya un poco tarde. Hay que avanzar del viernes al sábado, que es el día que nos quedamos un poco estancados", admite.

El debut del campeón de Moto2 no se está viendo facilitado por la Honda, una de las motos más complicadas según señalan los propios pilotos que la llevan.

"La Honda tiene potencia, pero hay que saberla utilizar y es lo que más me está costando. No creo que haya roto ningún mito sobre la moto. Es un podio pero en agua, hay que seguir dando pasos en seco y dar la vuelta al mito de que la moto no va bien. Hay que seguir construyendo y ayudando al proyecto, dando información y mejorando la moto. En clasificación, no es una moto fácil. Algunas, como Yamaha o Ducati, le sacan más partido a la tracción del neumático nuevo. En Le Mans estaba un poco mejor, pero no tanto. Espero poder notar más la goma de detrás y poder hacer una buena qualy", remacha.

