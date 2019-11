Alex Márquez: “Feliz de poder empezar a hacer piña con mi nuevo equipo”

El nuevo piloto del equipo HRC fue el que más vueltas dio al trazado andaluz a excepción de Franco Morbidelli, que dio 75, estableciendo un mejor tiempo de 1:39.413, el 17º en la clasificación al final del día, a 2.282 del mejor crono marcado por Maverick Viñales.

Tras debutar al manillar de la RC213V en los ensayos oficiales de Valencia la pasada semana en el box del equipo LCR, Alex pudo estrenarse ya este lunes en el garaje del Repsol Honda, con los que serán su grupo de técnicos para la temporada 2020, heredados de Jorge Lorenzo.

Con la moto pintada con los colores corporativos de HRC, Alex pudo mejorar sus sensaciones en este proceso de aprendizaje, logrando salvar la jornada sin sufrir ninguna caída.

Crónica del test: Viñales sigue liderando en Jerez y Márquez sufre una fuerte caída

“Estoy contento, hemos ido mejorando. Comparando con Valencia, este circuito se me da un poco mejor y desde el principio me he sentido un poco más competitivo, trabajando ya con mi equipo de la próxima temporada, conociéndonos, que eso es lo más importante”, explicó Alex al final del día.

“Hemos probado pequeñas cosas, pero nos hemos centrado más en mejorar las líneas, el estilo de pilotaje y el uso del neumático usado. Lástima que al final, por la lluvia, no hemos podido montar un neumático nuevo, pero en resumen estoy contento del día y con ganas de que mañana haga bueno para seguir evolucionando”.

En Valencia, Alex trabajó en el box de LCR, por lo que este lunes, por primera vez en su carrera, ha compartido garaje con su hermano Marc.

“Ni le he visto, cada uno centrado en su trabajo. El tiene muchas cosas que probar y y yo estoy centrado en lo mío, intentar mejorando poco a poco y tratando de estar cada vez más cerca”, valoró.

El hecho de rodar en Jerez fue positivo para el joven corredor de Honda.

“No diré que es mi circuito preferido, pero por mi estilo de pilotaje se adapta mejor a mis características. Valencia era un poco crítico por la temperatura, la caída solo salir y el plan cambió un poco. Aquí me estoy encontrando mejor”.

Si en Valencia tanto Marc como Alex se fueron al suelo el primer día de test, esta vez solo el mayor de los hermanos sufrió una caída fruto en la cual se produjo una subluxación en el hombro derecho, el que no tenía lesionado, aunque no parece tener daños importantes.

“No he hablado con él, ya digo que no le he visto en todo el día”, insistió.

En su primer test en Valencia Alex fue el centro de atención absoluto. Esta vez en Jerez la carga ambiental era un poco más tranquila.

“Me he sentido igual, lo que me hace feliz es que ya estoy trabajando con mi equipo, que nos estamos conociendo con Ramón [Aurín] y todos los mecánicos, haciendo piña, que es lo importante”, zanjó el chico de Cervera.

Información adicional de Lewis Duncan