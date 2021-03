Alex Márquez: “Busqué donde no había más y me caí”

Desde que comenzó la pretemporada, el fin de semana pasado, los pilotos de Honda acumulan un total de diez caídas, y cinco de ellas las ha sufrido el menor de los hermanos de Cervera (Lleida). La última, este jueves, al salir escupido de su RC213 en la 37ª vuelta, le provocó una pequeña fractura de dos milímetros en el cuarto metatarso del pie derecho, que compromete su participación en la última jornada de entrenamientos de invierno antes de la primera cita, programada para dentro de dos semanas, en este mismo Circuito de Losail.

Tras pasar por la clínica de la instalación, los médicos decidieron no autorizarle para que volviera a salir a la pista, una negativa que irritó al piloto del equipo de Lucio Cecchinello. Sin embargo, Márquez valorará este viernes si presiona a los doctores para que le den luz verde en caso de que valga la pena rodar, algo que no está claro debido a las previsiones de viento y tormenta de arena que en estos momentos se contemplan.

“Estaba probando cosas, puse gomas nuevas y me caí. Salí por orejas en la curva 9. Ahora no tengo la aprobación de los médicos, pero mañana, si la climatología es buena, les apretaré para que me permitan entrenarme”, resumió el catalán, que quiso destacar la competitividad que estaba demostrando en ese punto en concreto de la pista.

“Ya era el piloto de Honda más rápido en esa curva, busqué el límite donde ya no lo había, y me caí”, puntualizó el #73, que se resiste a pensar que la acumulación de caídas de Honda tengan que ver necesariamente con las características de la moto, sino que seguramente se explica a partir de la goma delantera de Michelin: “No creo que sea una cosa de Honda. Ese neumático delantero es algo difícil de entender; te manda al suelo sin avisar. Estas gomas serán un poco peligrosas en el gran premio”.

A pesar de los evidentes inconvenientes que supone irse al suelo, el corredor de Lleida quiso sacar los aspectos positivos del aprendizaje que lleva implícito el aspecto menos agradable del motociclismo.

“De todas las caídas se aprende, y lo bueno es que después de cada una de ellas, fui rápido otra vez. Eso significa que la confianza no se vio afectada. El equipo me está ayudando mucho y me transmite tranquilidad en ese sentido”, cerró Márquez, que dijo estar muy contento con el nivel de competitividad de la moto tanto si rueda el último día como si no lo hace.

Las fotos de Alex Márquez en el test de MotoGP en Qatar

Iker Lecuona, KTM Tech3, ayuda a Alex Márquez, Team LCR Honda, a regresar tras una caída 1 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 2 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 3 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 4 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 5 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 6 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 7 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 8 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 9 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 10 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 11 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 12 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 13 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 14 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 15 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 16 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Alex Márquez, Team LCR Honda 17 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Alex Márquez, Team LCR Honda 18 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 19 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 20 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 21 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 22 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 23 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 24 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 25 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 26 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 27 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 28 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 29 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Alex Márquez, Team LCR Honda 30 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Alex Márquez, Team LCR Honda 31 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquéz, Team LCR Honda 32 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Alex Márquez, Team LCR Honda 33 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 34 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 35 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 36 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 37 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 38 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 39 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 40 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 41 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images