Después de tres años con Honda, los dos últimos especialmente difíciles en el equipo satélite, Alex Márquez afronta su cuarta temporada en la clase reina al manillar de la moto que todo el mundo considera la mejor de la parrilla: la Ducati. Campeón del mundo de Moto3 (2014) y Moto2 (2019), y dos veces en el podio en su debut en MotoGP con Repsol Honda (2020), el corredor, que cumplirá 27 años el próximo mes, solo quiere recuperar la confianza y demostrarse que sigue siendo rápido.

En un encuentro con los medios organizado por Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores personales, Alex Márquez hizo un amplio repaso a la actualidad a pocos días del inicio de una temporada que puede ser crucial en su carrera deportiva.

Lo más importante ahora mismo, lógicamente, es el cambio de Honda a Ducati.

"¿Cuánto mejor es la Ducati? Si, claramente es mejor moto y sólo hay que ver los tiempos. Las Ducati están todas delante. En todos los aspectos es algo mejor. Quizás en cuanto al paso por curva son más parecidas pero la Ducati es mucho mejor en cómo frena y en cómo acelera. Sobre todo lo que me gusta es el motor: es suave, tiene potencia y te hace la vida más fácil. La Honda es más agresiva y no entendías a veces lo qué ocurría; la Ducati es algo más previsible sobre lo que va a hacer, más fácil. Y es más fácil porque te da más información. Al final, con la Honda no entendías el porqué hacías las cosas, era un poco locura. Con la Ducati es al contrario", explica.

El de Gresini completó unos solventes test en Portimao, logrando el 7º mejor tiempo y el objetivo del top 5 no parece imposible.

"En la sprint race estaba 4º en el total de las 12 vueltas, a dos décimas del podio. Sobre el papel está bien pero era un test, con mucho grip en pista y no se sabe qué ocurrirá después y dónde vamos a estar. Pero el domingo estábamos en top 5. Veremos, porque en la sprint race dependerá mucho la clasificación, porque si sales atrás estás vendido y en carrera hay que ver cómo degrada el neumático porque eso será nuevo para mí".

El único problema de llevar una Ducati es que hay otros siete pilotos que también la llevan, y todos muy competitivos. Lo bueno es la gran información y ética de trabajo, y la comunicación diaria con el ingeniero jefe, Gigi Dall’Igna.

"Destacaría más esto último que tener muchas motos. Puedes tener muchas motos en pista pero si no le sacas el máximo provecho a toda esa información no sirve de nada y es lo mismo tener cuatro, que tener ocho o dos. Lo que sí es positivo es que en cada test pasan a mediodía y por la tarde, y eso en Honda no sucedía. Para el piloto es importante porque sientes que te escuchan y te sugieren muchas ideas para mejorar".

"Es verdad que hay muchos compañeros a batir, pero es bonito porque tienes lo mismo que todos. En cambio estás en otra marca y ves que hay ocho pilotos por delante y se te hace cuesta arriba".

A día de hoy, con los tiempos y ritmos de la pretemporada, Alex está por delante claramente de su hermano Marc Márquez.

"Es una pretemporada. No dan puntos. Yo le dije: Sprint race, estoy Top 5 y él me respondió: pues cuenta que acabarás el sexto, porque yo estaré quinto (risas)".

La carrera corta de los sábados es la gran novedad del nuevo formato MotoGP, y Alex advierte: "Ojo porque dan 12 puntos y esos son muchos. Cada fin de semana contará mucho", antes de valorar lo que nos puede aportar.

"Pasarán muchas cosas: habrá piques, toques… Tal como está la categoría y con las alas y demás habrá mucho de eso. Pero creo que hay más que ganar. Puede ser un dardo envenenado, pero también puede tener caídas o lesiones en un qualy. Las lesiones son parte de nuestro trabajo. Lo único que no me gusta de este formato es que el FP1 ya cuente. Tendría que contar sólo el de la tarde porque por la mañana te lo planteas todo como para trabajar para la carrera y poner la moto a punto. Pero ahora tendremos que ir a cuchillo desde el viernes por la mañana. Es lo único que no me gusta".

Pese a que no se fía, Alex sí reconoce que, ahora mismo, llega mejor que Marc.

"Sobre el papel sí, pero él es Marc. En pretemporada están los que enseñan todas sus cartas y los que se guardan mucho. No digo que se haya guardado mucho, no creo, pero sí que controlas los riesgos. Por ejemplo el tiempo de Pecco Bagnaia al final del test, con la temperatura que había, a mí me pareció un riesgo, no hacía falta".

Pero de ahí a verlo favorito, con los problemas de la Honda, hay un paso.

"A 21 carreras sí lo veo favorito, porque él es el más completo como piloto en todos los circuitos y en todas las condiciones. Evidentemente tienes que tener las armas para ello porque no puedes ir con el gancho en cada sesión, en cada carrera".

Alex Márquez, embajador de Estrella Galicia 0,0

Pese a que las sensaciones son buenas, Alex no quiere etiquetas y prefiere mantenerse con los pies en el suelo.

"A mí me gusta lo de ir de 'tapado'. Me falta un punto para estar en ese grupo pero me veo un poco reflejado en Enea Bastianini el año pasado. Nadie se lo esperaba. Ahora mismo no me veo haciendo sus resultados. Lo hizo muy bien y el tío va rápido. Pero no estoy en el mismo punto en el que estaba él como para ganar cuatro carreras".

El de Gresini no quiere, antes de arrancar, marcarse objetivos.

"Marcarse ahora el objetivo para final de año es muy difícil. Tenemos ahora cuatro carreras muy interesantes: Portimao, Argentina, Texas y Jerez, que son circuitos muy diferentes. Si en los cuatro vamos bien puede ser un buen año. Y a partir de ahí es donde hay que establecer el objetivo real. Pero a día de hoy para mí terminar el campeonato en el top 7 u 8 estaría bien en mi primer año".

Y para acabar, una reflexión tras dos años muy complicados en Honda, donde llegó a preguntarse si realmente tenía el nivel para estar entre los mejores del mundo.

"Ahora estoy mucho más tranquilo. Cuando te salen las cosas y estás ahí, estás tranquilo. Llegó un punto que cogí hasta obsesión porque no me salían las cosas. Ahora es todo mucho más fácil. Disfrutas encima de la moto. No pienso ni persigo reivindicarme, pero sí quitarme las dudas, demostrarme a mí mismo que aún soy rápido. Por eso, cuando se me presentó la oportunidad mi reflexión fue: Ves allí y no tendrás excusas", zanja el muchacho de Cervera.

