Alex Márquez "entiende" la situación de Rins y su marcha a Yamaha

Alex Márquez afronta una más que interesante segunda mitad de año de MotoGP. El catalán dejó destellos en varias citas de la primera parte de este 2023, aunque no logró los objetivos en otras carreras. Así, espera seguir dando pasos adelante en los próximos meses para asentarse en la Ducati, que se ha mostrado como la moto a batir.

El piloto del Gresini Racing llega con ganas a Silverstone, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña, y donde hay varias novedades a comentar. Por ejemplo, la marcha del que fue su sustituto para la presente campaña en el LCR, Alex Rins, a Yamaha a partir de 2024.

Preguntado por la circunstancia de su compatriota, Márquez reconoció en sus primeras declaraciones en el circuito británico que no está "sorprendido" por la noticia, ni tampoco por la complicada situación de Rins con Honda. Cabe destacar que, ya en Austin, cita que acabó ganando, el barcelonés comentó que se sentía "desaprovechado" por la marca del ala dorada. Y es que, por ejemplo, aún no ha podido probar el famoso chasis de Kalex.

"Lo entiendo. Me da pena el equipo, pero entiendo el movimiento", dijo Alex Márquez a varios medios, entre ellos a Motorsport.com. "Al final, un equipo oficial siempre es más atractivo. Y si ves las situaciones [que tienen] ambas motos... Son similares. Y en un equipo oficial tienes muchas más cosas. No me sorprendió [el feedback de Rins con Honda], porque era lo que yo tenía. No me sorprendió cuando a principios de temporada ya se quejaba de eso", comentó.

Alex Rins Photo by: Marc Fleury

Además, Márquez también valoró la nueva norma de control de presión de los neumáticos, que entrará en vigor desde este fin de semana, y que podrá incurrir en sanciones deportivas para aquellos pilotos que no la cumplan de manera reiterada.

"No estoy preocupado. Era uno de los únicos pilotos [que la cumplía] en la primera mitad de temporada. Muchas veces se lo dije a mis mecánicos, que era uno de los pocos pilotos [cumpliendo] la norma en muchas carreras. Creo que es una buena regla. Será difícil de gestionar, porque cuando empiezas una carrera nunca sabes si estará nublado en la mitad o si estarás detrás de alguien o no", dijo el de Cervera.

"No es 100 por 100 justa, porque no será para todos. Será para uno por fábrica, algo así. Eso han dicho. Si pones una norma, lo justo es tenerla para todos. Espero que esto cambie en el futuro y que todos tengan las mismas normas. Por el momento no es individual. Es lo que yo entiendo. Después de la carrera, uno por fábrica. Puedes tener suerte, y quedarte fuera, pero que nadie la chequee [la presión]", añadió.

Por último, lo que sí celebró el #73 es el cambio en el formato del fin de semana, por el cual desde Inglaterra el entrenamiento libre del viernes por la mañana ya no contará para clasificar a la Q2: "Eso es perfecto. Será bueno para todos y también para mí. Es mi primer año con la Ducati, y necesito explorar más cosas de set-up. Ahora tendremos más tiempo", finalizó.