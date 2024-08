Alex Márquez: "La diferencia entre la Ducati 2024 y 2023 se nota más los sábados"

El debate sobre la diferencia entre la Desmosedici GP24 de los pilotos oficiales de Ducati, y la GP23 que usan los satélite, entre ellos los hermanos Alex y Marc Márquez en Gresini, lleva camino de convertirse en eterno y traspasar el escenario de la realidad al campo del forofísimo.

Mientras algunos pilotos consideran que la diferencia entre las dos motos es muy grande, otros no lo ven así.

Alex Márquez, que terminó séptimo la carrera del GP de Gran Bretaña, a solo dos décimas del sexto, Aleix Espargaró (Aprilia), y a menos de 4 segundos del podio, que completó Pecco Bagnaia, considera que existe diferencia, pero que esta se refleja más los sábados que los domingos.

Uno de los momentos curiosos de la carrera del domingo en Silverstone fue cuando Alex y Fabio Di Giannantonio mantuvieron un duelo cerrado luchando por la quinta plaza, señalando el italiano al español con un dedo el colín de su Ducati, como pidiéndolo que lo siguiera para irse en pos de Marc, que circulaba, cuarto, por delante.

"La verdad es que no lo vi en ese momento, lo vi por la televisión después. No sé qué pretendía, porque teníamos el mismo ritmo, es algo que no se ve mucho en MotoGP y normalmente cuando te hacen eso, le entras en la siguiente", dijo Alex Márquez entre risas. "Eso te lo pueden hacer cuando tienen mucho más ritmo, cuando es parecido no tiene mucho sentido. Pero al menos sirvió para salir un poco por la tele", bromeó.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Salí bien y pude hacer unas cuatro o cinco primeras vueltas buenas, luego tuve problemas con el freno delantero, que me bajaba mucho y ahí perdí el tren de Marc y los de delante. Creo que el ritmo que marcaron hasta el final en el grupo delantero lo hubiera podido mantener, estar algo más cerca de Marc hasta el final", valoró.

"Me sentí bien con la moto, me faltó una vuelta para poder pasar a Aleix (acabó a 2 décimas), pero el feeling era bueno. Nos perjudicó un poco no poder montar el neumático duro delantero, faltaban tres grados de temperatura ambiente y del lado derecho lo castigamos algo más que los rivales. Y eso es lo que nos hizo bajar un poco más. Pude guardar goma trasera, pero la delantera bajó más de lo que pensaba", añadió el piloto de Gresini.

Una elección de compuesto duro que le hubiera podido beneficiar.

"El neumático duro da más estabilidad y sobre todo en curvas rápidas de derechas te da más soporte, no se rompe, no se abre. No es que se abriera muchísimo el medio, pero notabas que perdías en la curva1 y 9. Y las gotas de lluvia en parrilla al inicio de la carrera tampoco ayudaban. En cualquier caso, por temperatura ambiente no se podía montar", dijo.

Sobre el problema con los frenos, Alex se sacó el tema de encima.

"Los frenos en MotoGP van muy bien, pero cuando han estado mucho tiempo parados, que llegas a pretemporada o de hacer el mantenimiento, siempre cuesta que vayan perfectos. Es ahí donde tenemos que trabajar con Brembo (suministrador) para que sean algo más constantes".

Diferencias entre la Ducati GP 23 y la 24

El gran debate ahora mismo en MotoGP es la diferencia entre la Ducati de este año y la del año pasado que llevan, entre otros, Marc y Alex. El menor de los Márquez tiene algo más de información, ya que cumple su segundo año de experiencia con las motos de Bolonia.

"Bueno, el año pasado con la GP22 se ganador bastantes carreras (el propio Alex, las sprint de Silverston y Sepang). Así que yo creo, y también dicho por Ducati, que hay un paso importante, y hay circuitos que se nota más y otros que menos", explicó.

"Es verdad que no cambia la moto por completo, pero (la 24) tiene algo más, tiene una aerodinámica diferente, también creo que esa aerodinámica está hecha más para el nuevo neumático trasero que tenemos este año, con el del año pasado quizá esta moto (la 23) iba algo mejor. Creo que ahora estamos sacando el cien por cien de la moto, aún faltan algunos detalles, pero en algunos circuitos, y se ha visto en Silverstone, (la 24) tiene ventaja", fue su diagnóstico.

Donde más se ve la diferencia es en el paso adelante que dan las Ducati GP24 el domingo.

"Nosotros con la 23 es un poco al revés, en la sprint las 24 nos sacan algo más, no sé por qué. Pero cuando es carrera larga la diferencia es menor. El sábado el primero nos sacó 9 segundos en 10 vueltas y el domingo 9.7 en 20. La diferencia, cuando las 24 tienen que gestionar e ir con un poco más de cuidado, nosotros podemos estar algo más cerca, pero las sprint ellos tienen ventaja. Respecto a otros fabricantes, como Aprilia, sí se ve más diferencia el domingo".

Por último, le pidieron a Alex que explicara cómo hacía Enea Bastianini los finales de carrera.

"Es una pregunta que nos hacemos todos, las tres últimas vueltas da miedo, en Alemania cuando se acercaba el final de la carrera estaba yo pensando 'ahora llegará este y me va a pasar por encima', y es así. En carreras en las que cae mucho el neumático él siempre marca la diferencia", zanjó el chico de Cervera.