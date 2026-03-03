Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

Fórmula 1
GP de Australia
El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

Fórmula 1
La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

WEC
Prólogo de Losail
El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

S-CER: Skoda presenta el coche con el que 'Cohete' Suárez buscará su cuarto título

S-CER
S-CER: Skoda presenta el coche con el que 'Cohete' Suárez buscará su cuarto título

Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus

MotoGP
Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus

Alex Márquez no valora un posible pinchazo previo a la caída en Buriram

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez no valora un posible pinchazo previo a la caída en Buriram

La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Fórmula 1
GP de Australia
La razón por la que Ferrari no recomienda sacar conclusiones tras Australia

Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Dakar
Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras
MotoGP GP de Tailandia

Alex Márquez no valora un posible pinchazo previo a la caída en Buriram

Visto lo sucedido a Marc Márquez y Joan Mir, se especuló con la posibilidad de que un pinchazo previo provocara la caída de Alex Márquez el el GP de Tailandia. El piloto de Gresini no lo valora.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Las condiciones que extremo calor que sufrieron los pilotos durante el GP de Tailandia, así como la particular arquitectura de los neumáticos suministrados por Michelin, de 'carcasa dura', llevaron a los compuestos francés al límite, sobre todo en manos de los pilotos de Ducati, que se vieron muy comprometidos, aunque no fueron los únicos que lo sufrieron, ya que muy pocos corredores lograron gestionar el consumo de la goma para llegar al final con garantías.

El ejemplo más claro fue el pinchazo que sufrió Marc Márquez, al que le explotó el neumático al pisar el piano de la curva 4 a falta de cinco vueltas para el final cuando circulaba cuarto recortando la distancia con los de delante.

El de Ducati se fue largo y salió a la escapatoria, "algo que todos los pilotos hicimos cien veces durante el test y el fin de semana, sin que pasara nada", explicó. El resultado es que el neumático se pinchó y la llanta quedó deformada en varios puntos.

Diferente, pero con el mismo resultado, fue lo de Joan Mir, que una vuelta más tarde (22 de 26), tras colocarse quinto en una meritoria carrera, tuvo que abandonar y devolver su Honda a boxes antes de hora "por un problema con un suministrador externo", que no es otro que Michelin.

En ese mismo giro 22, Alex Márquez sufrió una caída, también en la curva 4, que le dejó fuera de carrera cuando iba octavo con opciones de mejorar al menos la posición dejada por Mir.

Las llantas de Marc Márquez (izquierda) y Alex Márquez (derecha) presentaban deformaciones en Buriram

Las llantas de Marc Márquez (izquierda) y Alex Márquez (derecha) presentaban deformaciones en Buriram

Inicialmente se especuló con la posibilidad de que Alex sufriera un pinchazo en el neumático trasero, y fruto de ello se fuera al suelo, ya que se han visto fotos con la llanta del #73 también deformada. Sin embargo, la realidad aseguran, es que Alex perdió el frontal de su Ducati y se cayó.

"Nunca tuve muy buenas sensaciones con la rueda delantera durante todo el fin de semana", explicó Alex al final del gran premio. "Me costaba parar la moto en ciertos tramos. Cometí un pequeño error, un error tonto: me salí un poco de la trazada y perdí la rueda delantera", admitió el corredor de Gresini, no entrando a valorar en ningún momento un posible pinchazo previo.

"Mi problema fue que no podía girar, no podía frenar la moto en el momento justo, y eso crea aún más problemas cuando el neumático se degrada", explicaba Alex. "Eso es todo. Lamento la caída por el equipo porque, dada nuestra situación, el octavo puesto no hubiera estado mal. Pero así son las cosas, hay que seguir adelante", apaciguó.

De segundo, a último de la general

Desde 2021 y 2022, en Qatar, Alex no comenzaba la temporada con un 'cero', y el año pasado lo hizo con un doblete, dos segundos puestos en Tailandia que le colocaron segundo de la general con 29 puntos. Este año arranca último de la tabla.

 

"No es el comienzo que esperábamos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que mantener una actitud positiva", dijo.

El viernes, Alex ya era consciente de que este fin de semana iba a ser complicado, y que si Marco Bezzecchi era mejor, había tiempo de recortar.

"Es solo la primera carrera. Además, aquí teníamos una carcasa diferente, lo que nos causó grandes problemas. Pero es evidente que los demás fabricantes han progresado", encajó.

El piloto de Gresini dispone este año del total apoyo de fábrica y una moto último modelo.

"Creo que debemos mantenernos unidos, seguir mejorando. Aún quedan 21 carreras. Tenemos que mantener la calma, seguir trabajando y, sobre todo, no entrar en pánico", zanjó el chico de la Segarra.

Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

Mejores comentarios

Más de
Germán Garcia Casanova

Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

MotoGP
MotoGP
Sofuoglu apuesta por la continuidad de Razgatlioglu "al 99%" en Pramac para 2027

Di Giannantonio no encuentra en Buriram el podio que 'perdió' el sábado

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Di Giannantonio no encuentra en Buriram el podio que 'perdió' el sábado

"Yamaha tiene una montaña que escalar", admite el director de la escudería

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
"Yamaha tiene una montaña que escalar", admite el director de la escudería
Más de
Alex Márquez

Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones

A qué hora fue la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo se vio

Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"
Más de
Gresini

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Últimas noticias

El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

Fórmula 1
GP de Australia
El mensaje de Hamilton sobre Leclerc: "No quiero dividir a los tifosi"

La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

Fórmula 1
La soledad de un joven piloto en la F1: emotiva confesión de Bearman

El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

WEC
Prólogo de Losail
El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

S-CER: Skoda presenta el coche con el que 'Cohete' Suárez buscará su cuarto título

S-CER
S-CER: Skoda presenta el coche con el que 'Cohete' Suárez buscará su cuarto título