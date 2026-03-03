Alex Márquez no valora un posible pinchazo previo a la caída en Buriram

Las condiciones que extremo calor que sufrieron los pilotos durante el GP de Tailandia, así como la particular arquitectura de los neumáticos suministrados por Michelin, de 'carcasa dura', llevaron a los compuestos francés al límite, sobre todo en manos de los pilotos de Ducati, que se vieron muy comprometidos, aunque no fueron los únicos que lo sufrieron, ya que muy pocos corredores lograron gestionar el consumo de la goma para llegar al final con garantías.

El ejemplo más claro fue el pinchazo que sufrió Marc Márquez, al que le explotó el neumático al pisar el piano de la curva 4 a falta de cinco vueltas para el final cuando circulaba cuarto recortando la distancia con los de delante.

El de Ducati se fue largo y salió a la escapatoria, "algo que todos los pilotos hicimos cien veces durante el test y el fin de semana, sin que pasara nada", explicó. El resultado es que el neumático se pinchó y la llanta quedó deformada en varios puntos.

Diferente, pero con el mismo resultado, fue lo de Joan Mir, que una vuelta más tarde (22 de 26), tras colocarse quinto en una meritoria carrera, tuvo que abandonar y devolver su Honda a boxes antes de hora "por un problema con un suministrador externo", que no es otro que Michelin.

En ese mismo giro 22, Alex Márquez sufrió una caída, también en la curva 4, que le dejó fuera de carrera cuando iba octavo con opciones de mejorar al menos la posición dejada por Mir.

Las llantas de Marc Márquez (izquierda) y Alex Márquez (derecha) presentaban deformaciones en Buriram

Inicialmente se especuló con la posibilidad de que Alex sufriera un pinchazo en el neumático trasero, y fruto de ello se fuera al suelo, ya que se han visto fotos con la llanta del #73 también deformada. Sin embargo, la realidad aseguran, es que Alex perdió el frontal de su Ducati y se cayó.

"Nunca tuve muy buenas sensaciones con la rueda delantera durante todo el fin de semana", explicó Alex al final del gran premio. "Me costaba parar la moto en ciertos tramos. Cometí un pequeño error, un error tonto: me salí un poco de la trazada y perdí la rueda delantera", admitió el corredor de Gresini, no entrando a valorar en ningún momento un posible pinchazo previo.

"Mi problema fue que no podía girar, no podía frenar la moto en el momento justo, y eso crea aún más problemas cuando el neumático se degrada", explicaba Alex. "Eso es todo. Lamento la caída por el equipo porque, dada nuestra situación, el octavo puesto no hubiera estado mal. Pero así son las cosas, hay que seguir adelante", apaciguó.

De segundo, a último de la general

Desde 2021 y 2022, en Qatar, Alex no comenzaba la temporada con un 'cero', y el año pasado lo hizo con un doblete, dos segundos puestos en Tailandia que le colocaron segundo de la general con 29 puntos. Este año arranca último de la tabla.

"No es el comienzo que esperábamos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que mantener una actitud positiva", dijo.

El viernes, Alex ya era consciente de que este fin de semana iba a ser complicado, y que si Marco Bezzecchi era mejor, había tiempo de recortar.

"Es solo la primera carrera. Además, aquí teníamos una carcasa diferente, lo que nos causó grandes problemas. Pero es evidente que los demás fabricantes han progresado", encajó.

El piloto de Gresini dispone este año del total apoyo de fábrica y una moto último modelo.

"Creo que debemos mantenernos unidos, seguir mejorando. Aún quedan 21 carreras. Tenemos que mantener la calma, seguir trabajando y, sobre todo, no entrar en pánico", zanjó el chico de la Segarra.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images