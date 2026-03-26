Alex Márquez: "Este año debo pensar más en defenderme que en atacar, y eso no es bueno"

En torno a Alex Márquez se crearon grandes expectativas este año después de la impresionante temporada 2025 que completó con un formidable subcampeonato del mundo. Pero las cosas no han empezado, tras las dos primeras paradas del calendario en Tailandia y Brasil, ni mucho menos como se esperaban y lejos de lo que vimos en el inicio del año pasado.

Entonces, el piloto de Gresini logro acabar segundos en las dos primeras carreras, tanto la sprint como la del domingo, en Tailandia y Argentina, y aunque no aprovechó al máximo la carrera de Austin, ya que Pecco Bagnaia se llevó la victoria adelantando al español tras la caída de marc Márquez, el catalán salió líder del Mundial con un punto sobre su hermano, algo que no había hecho nunca en la clase reina. Este año, en cambio, llega a CotA octavo de la general y con 13 puntos, 45 menos de los que llevaba el año pasado tras los dos primeros grandes premios.

Para entender este cambio de dominio de Aprilia sobre Ducati es que este año, uno de los factores ha sido los neumáticos traseros con carcasa reforzada que a los que se ha adaptado mejor la casa de Noale que la de Bolonia.

"Veremos si las teorías del neumático trasero funcionan", dijo Alex este jueves en la previa del Gran Premio de los Estados Unidos. "No creo que sea solo esa la solución, Aprilia ha dado un paso adelante importante que nos hace ir con el gancho y no acabamos de llegar", dijo señalándose el cuello con el dedo.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Tampoco acabo de conducir como lo hacía el año pasado", añadió para entender mejor las diferencias.

"A ver si podemos estar un poco más cerca. El domingo en Brasil dimos un pasito y vengo con la esperanza de poder dar otro aquí. Soy positivo de cara a empezar el fin de semana en un circuito tan diferente y en el que espero que podamos sacar más partido".

En su habitual reflexión tras los grandes premios, el director general de Ducati, Gigi Dall'Igna explicó esta semana que Ducati se está viendo obligada a correr a la defensiva hasta ahora.

"Un poco sí", admite Alex. "Pero yo hablo en mi caso, no se el de los demás. Yo voy más a la defensiva porque no tengo tanta confianza, ni tengo tanto la moto por la mano como el año pasado. Cuando intento pilotar como yo quiero, me caigo. Por eso voy más a la defensiva que al ataque, porque no lo tienes todo controlado y debes ir más pensando en defenderte que en atacar y eso nunca es bueno en carrera", sentenció.

Después de dos circuitos peculiares, llega un trazado más conocido y en el que, la pasada temporada, Alex logró un gran segundo puesto, por más que aspiraba a ganar tras la caída de su hermano en carrera. El de Gresini explica los secretos del CotA.

"La clave aquí siempre es encontrar un muy buen ritmo, no cometer errores y tener un buen flow en el primer y segundo sector para no cansarte mucho fisicamente y que te salga fácil. Ahí es donde se gana el tiempo", explica. "El secreto es ser regular, no cometer errores y encontrar el ritmo constante desde el primer momento, lo que hace que te salgan las cosas solas", desvela.