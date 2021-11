Alex Márquez: "Ni en los peores momentos hubo una mala cara en el box"

La actuación del menor de los hermanos Márquez fue brillante, con una carrera muy sólida y trabajada durante todo el fin de semana. De hecho estuvo en posición de podio y con opciones de conseguirlo, pero una bandera roja a dos vueltas del final impidió que pudiera intentarlo.

Sin embargo, más que el podio, lo importante para Alex Márquez es el buen trabajo realizado y que tras una temporada muy difícil y con muchas caídas pudo entregar al LCR un magnífico resultado y una buena alegría.

“Es una recompensa al trabajo del equipo, sobre todo de los momentos difíciles con caídas que había que cambiar muchas piezas y nunca ha habido una mala cara en el box y eso es de agradecer muchísimo. Y sí, quita una losa, da confianza para seguir alimentando una motivación que nunca ha faltado, pero que hay que alimentarla viendo que el trabajo da sus frutos”.

La mejora de Alex este fin de semana ha sido muy notable respecto al resto del curso con la RC213V del LCR.

“Esta claro que hemos cambiado la dinámica, creo que desde (el test de) Misano hemos dado un cambio a la tendencia que llevábamos, algo que ya nos pasó el año anterior, aunque ni en Austin ni en la segunda carrera de Misano se vio el fruto de ese trabajo. Ahora debemos seguir con la misma dinámica. En el test probamos un chasis diferente que el equipo oficial hacía ya tiempo que lo llevaba y encontré una mejora, y esperamos alguna evolución nueva para ver cómo funciona y si hay diferencias. No hay mucho secreto, son pequeñas mejoras que te hacen estar mejor encima de la moto y nos han ayudado mucho este fin de semana a dar este paso adelante”.

Márquez acabó la carrera cuarto, pero el de Honda llegó a rodar tercero tras adelantar a Jack Miller y parecía que podía encaramarse al podio, incluso cuando el australiano le volvió a pasar pero nunca pudo dejarle atrás. La bandera roja a dos vueltas del final, sin duda, impidió que lo lograra.

“Cuando me ha pasado ha conseguido distanciarse un poco, pero después he cogido rápido el feeling otra vez y estaba muy enganchado cuando he pasado por meta, y yo quería intentarlo, al menos probarlo. En algunos puntos era más rápido que él y tenía intención de pasarle. Incluso a falta de esas dos vueltas he estado a punto de hacerlo en la entrada a meta (lo que le hubiera dado el podio), pero he pensado en esperarme a la última vuelta para sorprenderle”.

“Me da un poco de rabia no haber podido intentarlo, pero las cosas son así, esto pasa, es el destino, decisiones que no tomas en el momento y luego pasan estas cosas. Pero insisto en que lo importante hoy más que el podio es lo que he disfrutado y lo que he podido apretar en carrera que ha sido mucho”.

Al final de la carrera, Alex recibió la llamada de su hermano, Marc Márquez, ausente este fin de semana por una lesión tras golpearse la cabeza entrenando.

“He hablado con Marc, estaba justo en casa comiendo con amigos cuando yo he entrado en el box, estaba tranquilo. Estaba contento, me ha preguntado si hubiera podido ganar a Miller, que es muy duro y la Ducati es muy fuerte, le he dicho que sí y me ha hecho un poco de broma, pero estaba contento por mí”.

Ya para acabar, Alex declinó hacer una valoración sobre la posible presencia de Marc en Valencia la próxima semana, en el último gran premio del año.

“No sé, ojalá pudiera responder esa pregunta, pero no soy yo quien debe hacerlo. Al final hará lo que sea mejor para su salud y poco más puedo decir”, zanjó el chico de Cervera.

