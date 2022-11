Cargar el reproductor de audio

Tras toda una vida con Honda, los tres últimos años en la clase reina, Alex Márquez ha dado un golpe de timón a su carrera para alistarse en las filas del, ahora mismo, fabricante más fuerte de MotoGP, Ducati. En su estreno el martes durante la jornada de test oficial de pretemporada 2023, el chico de Cervera dio, casualmente, 73 vueltas con un mejor tiempo de 1.30.712, a menos de siete décimas del más rápido, y a solo 36 milésimas de su hermano Marc Márquez al manillar de la Honda.

El tiempo de Alex en su debut con la Desmosedici GP22 fue más rápido que el del FP3 del sábado con la RC213V (1.30.868) y se quedó a menos de tres décimas de su mejor tiempo del fin de semana (1.30.453) logrado en la Q1 con los neumáticos nuevos blandos y la moto configurada en modo clasificación.

Después de dos años muy duros en el equipo LCR Honda, para Alex subirse a una moto como la Ducati fue volver a disfrutar y sentir el placer del pilotaje.

"Para haber disfrutado plenamente me faltaría un día, se va a hacer un poco largo este invierno", explicó el catalán el martes por la tarde en Cheste.

"Me va a faltar haber rodado un poco más con esta moto y tenerlo todo un poco más controlado. Pero desde la primera salida me he sentido bien, cómodo. Siempre estás nervioso y tienes la duda de cómo se va a dar, pero me he sentido bien desde el principio. Positivo, pero aún me queda mucho por extraer, mucho potencial. Lo importante es que me he quedado a 0.6 sin estar aún adaptado, así que contento, pero realista. Hay que seguir trabajando, estar calmado y hacer una base muy solida durante toda la pretemporada para llegar a la primera carrera de 2023 preparado", fue su primer resumen.

"La verdad es que antes de salir a pista por la mañana estaba muy nervioso, tenía la duda de cómo iría, es normal, pero de alguna manera es como volver a empezar y eso siempre te da un extra", añadió.

En su debut con el equipo Gresini, satélite de Ducati, el ex corredor de Honda tenía asignada una montura de las utilizadas en 2022.

"Concretamente la moto que he utilizado es igual a las que han llevado este año Pecco y Jack", dijo en relación a los pilotos oficiales de fábrica Pecco Bagnaia, campeón del mundo, y Jack Miller.

El lunes por la tarde, en Cheste, se pudo ver a Alex ya en los camiones de su nuevo equipo, manteniendo conversaciones con Gigi Dall'Igna, el jefe de Ducati, y reuniones con un nutrido grupo de ingenieros.

"Me he sentido muy arropado desde el primer momento, eso es algo que me ha sorprendido, estar en un equipo satélite pero con un gran soporte de la fábrica. Hicimos una reunión en la que me presentaron a todo el mundo y me explicaron lo que hace cada uno. Pero sobre todo, lo que me sorprendió muchísimo es la gran ayuda y el acceso a toda la información, lo que es muy positivo".

Alex Márquez ha pasado de estar deseando que terminara la temporada con Honda, a no querer que termine la pretemporada con su nueva Ducati.

"Totalmente, se va a hacer muy largo volver a subir a esta moto. Me he sentido muy cómodo y me habría gustado mucho tener más tiempo. Me faltan un par de detalles que mejorar en la posición sobre la moto, pero todo me venía natural al pilotarla, y eso es muy importante".

El pequeño de los Márquez se ha convertido en uno de los ocho 'privilegiados' que podrán saber ahora el gran potencial de esta Ducati.

"Tampoco hay mucho secreto, tienen una base detrás muy sólida, han trabajado mucho, prueban muchas cosas nuevas, nunca parar de trabajar ni aún estando en la cima, como ahora. En la vida todo funciona igual, a la que paras un momento, te pasan por encima".

Alex habló el martes al final del test y pocos minutos después de que su hermano y ex compañero, Marc Márquez, terminara muy enfadado con la Honda 2023 que le llevaron a Cheste, algo que sin duda no le sorprende.

"No es que me sorprenda, es que a veces pasan estas cosas, cuando pruebas algo diferente y no va, te enfadas y te vas a casa cabreado, pero si alguien le puede dar la vuelta a la situación es Marc, aunque está claro que Honda se tiene que poner las pilas".

También preguntaron a Alex como se imaginaría a Marc encima de la Ducati.

"Marc tiene también un estilo muy particular y seguramente tendría otros problemas diferentes a los que tiene ahora. Pero tampoco hay que ser tontos, se ve cuál es la moto competitiva y que de base la Ducati tiene algo más".

Un Alex Márquez que en 2020, con la Honda del equipo oficial, logró dos podios y que ahora, con una Ducati como la que ha sido campeona con Bagnaia, se puede imaginar ya ganando su primera carrera de MotoGP. "Es muy pronto para hablar de eso", remató, con una sonrisa complice.

