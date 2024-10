Alex Márquez, en desacuerdo con su sanción: "Las normas no se aplican igual para todos"

Alex Márquez fue uno de los desafortunados protagonistas de la carrera larga del GP de Japón de MotoGP de este fin de semana. Su domingo volvió a acabar antes de tiempo en Motegi, como ya le pasara hace una semana en Indonesia, aunque en este caso él fue señalado como el culpable por el Panel de Comisarios comandado por Freddie Spencer.

En los primeros compases de la prueba, el piloto de Gresini Racing cometió un error en la curva 11 y acabó tocando a Joan Mir. La imagen que quedó fue tremenda: el pequeño de los Márquez Alentà acabó en el suelo, y el mallorquín de Honda quedó con la Desmosedici del #73 enganchada a su RC213V, teniendo que optando, obviamente, por retirarse. Los comisarios pasaron a investigar la acción después de la carrera, y determinaron que Alex Márquez tendrá que cumplir una Long Lap Penalty de penalización en la próxima carrera larga que dispute, la del Gran Premio de Australia en Phillip Island (20 de octubre).

El de Cervera tuvo que pasar por la oficina de Dirección de Carrera para declarar por lo sucedido, y tras hacerlo no atendió a los medios de comunicación congregados en Motegi este fin de semana. Sin embargo, su punto de vista sí se explicó en un comunicado de prensa emitido por su equipo, y allí ya quedó claro que no estaba nada conforme con la sanción para el próximo fin de semana de carreras.

"He cometido un error en la curva 11 que me ha sacado de la trazada, y mientras intentaba recuperar mi posición he tenido un encontronazo con Mir, que ha provocado la caída. Nuestras motos se enredaron y le pedí disculpas por lo sucedido. Ahora tenemos que recuperarnos de cara a Australia", empezó diciendo.

"Tendremos que cumplir una Long Lap Penalty de penalización, aunque no estoy de acuerdo con ella: hace siete días, en la curva 3 [de Mandalika], otro piloto me golpeó de la misma manera y no pasó nada. Esto demuestra que las reglas no se aplican de la misma manera para todo el mundo, pero es lo que hay. Aprovecharemos al máximo esta lección", finalizó.

El ilerdense se refiere al accidente de hace siete días en Indonesia, en el que Jack Miller se fue al suelo al principio de la carrera, y por el cual también acabaron en el suelo él, Aleix Espargaró y Luca Marini. El Panel de Comisarios entendió que el australiano no podía hacer nada por evitarlo y decidió no aplicarle ninguna sanción.

En este caso, cabe resaltar que Joan Mir sí acabó molesto con Alex Márquez por lo sucedido, achacándolo a que el catalán no pensó lo suficiente: "En la curva, 11 Alex se fue largo, y al entrar en la 12 me ha dado por detrás, sin pensar, casi como un misil. Hay que pensar un poco más encima de la moto. Fastidiar las carreras de los demás sale gratis. Me da más rabia el resultado deportivo que haberme podido hacer daño", explicó el campeón del mundo de 2020.

"Estoy esperando que Dirección de Carrera se pronuncie", siguió, cuando aún no se había conocido la penalización. "Puede que estén durmiendo o comiendo. Y luego, también estoy esperando una disculpa por su parte. No es la primera vez que me pasa algo así con él", finalizó sobre el campeón de Moto3 y Moto2.