Alex Márquez: "En estas condiciones es muy difícil, los pilotos tenemos que plantarnos"

Tras marcar su vuelta rápida y asegurarse una plaza en la primera fila de la parrilla, Alex Márquez se mostró muy critico con las condiciones en las que los pilotos se vieron obligados a celebrar la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, bajo una intensa lluvia y con algunas zonas de la pista con auténticas piscinas en las que las motos sufrían aquaplaning.

"El margen era muy poco, ha hecho mucho aquaplaning, honestamente en estas condiciones es muy difícil hacer la Sprint", en referencia a la carrera corta de este sábado, programada a las cuatro de la tarde.

"Creo que los pilotos tenemos que hablar y plantarnos de alguna manera porque ir solo lo puedes salvar, pero con 20 motos en pista, no. Lo tenemos que hablar, ojalá la lluvia pare y podamos hacer la sprint, si no tenemos la carrera mañana en seco y no pasa nada", considera si hay que suspender la carrera corta de esta tarde.

Hablando de las condiciones de la pista, los miembros de la comisión de seguridad del Mundial estaban tanteando las opiniones de los pilotos visitando los boxes de cada equipo.

"Si se quiere hacer una reunión con Dorna o no me parece bien, pero somos los pilotos los que tenemos que reunirnos y decidir, somos los que vamos encima de la moto y eso es lo importante", dijo.

"Alguien tiene que llevar la voz cantante, si hay que moverse, se moverá. Hay que hacer la reunión sí o sí entre los pilotos".

"Por lo demás, hay mucho aquaplaning en las rectas que es lo más peligroso, ya tuvimos un problema serio aquí en 2018 cuando Tito Rabat se rompió la pierna por el impacto de otra moto. Hay que poner cabeza", zanjó el de Gresini.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi: "La pista está al límite"

El poleman del GP de Gran Bretaña, el italiano Marco Bezzecchi, por su parte, dijo que la pista estaba "al límite" para poder celebrar la carrera sprint.

"Estoy contento, es una lastima porque las condiciones cambian muy rápidamente, donde me he caído he pasado la vuelta antes y estaba bien, luego estaba muy mal, y me he ido al suelo. Pero estoy contento, partiendo desde delante para la carrera de hoy y mañana será más fácil", valoró.

"La pista esta un poco al limite para una carrera, en la recta te patina mucho y cuando vas en grupo no se ve nada, esperemos que pare de llover porque para la sprint está un poco al limite", advirtió.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller: "No me gusta la lluvia"

Si hay un especialista en condiciones de mojado en la parrilla de MotoGP este no es otro que Jack Miller, pero cuando le recordaron esa fama, el australiano de KTM se desmarcó entre sonrisas.

"A mi no me gusta la lluvia, a nadie le gusta la lluvia, tengo mucho frio, llevo una hora con los pies mojados, son condiciones peliagudas, he cometido un pequeño error, no se puede evitar, la moto me hizo mucho aquaplaning, será una carrera muy complicado, he intentado entender los puntos más difíciles", dijo.

"Comenzar desde la primera fila en estas condiciones es muy importante para evitar el agua de los otros pilotos, porque es difícil adelantar, así que estoy muy contento del trabajo que hemos hecho y estoy con ganas de hacer la carrera sprint", descartó cualquier suspensión.

"En mi opinión es posible competir, cuando estamos en pista parece que las cosas están bien, pero cuando paramos, como entre la Q1 y la Q2, la pista recoge más agua y se hacen charcos. Si pueden salir las máquinas a secar, podemos comenzar sin charcos y vamos rodando, se puede hacer la carrera", fue su opinión.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Marco BezzecchI, Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images