Declaraciones

MotoGP GP de Indonesia

Alex Márquez: "Vienen circuitos en los que Marc tendrá que hacer malabares"

El piloto de Gresini fue la segunda Ducati en la meta de Mandalika, a más de 6 segundos de su hermano Marc Márquez, del que cree que salió con "un empate" de su duelo con las Aprilia.

Germán Garcia Casanova

Editado: 14 oct 2026, 9:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Alex Márquez

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez cruzo la meta del GP de Indonesia sexto, a 10,7 segundos del vencedor, Marco Bezzecchi de Aprilia, el fabricante italiano que colocó, por primera vez en su historia, cuatro motos en las cuatro primeras posiciones, un 'poker' que deja claro que la pelea por el campeonato del mundo, ahora mismo, se libra entre el defensor del título y los pilotos del fabricante de Noale, que ya ha empezado a aceptar que deberá recurrir a las 'ordenes de equipo' para poder librar esa batalla.

La de Márquez fue la primera Ducati en la meta, 6,1 segundos más rápido que la segunda, la de su hermano Alex Márquez, que este año está muy lejos de las impresionantes prestaciones de la temporada pasada, en la que acabó subcampeón del mundo destacado, con casi doscientos puntos sobre el tercer clasificado, Bezzecchi.

Este fin de semana, en Indonesia, el español no encontró la manera de hacer trabajar los neumáticos traseros reforzados.

"Fue un fin de semana de supervivencia, sin mucho más. Sufrimos mucho, vimos a las Aprilia las cuatro primeras y, a partir de ahí, no se pudo hacer mucho más. Acabamos la carrera, como resumen del fin de semana".

Como el mismo Alex recuerda, en Indonesia el dominio de las motos de Noale fue aplastante, y a la hora de encontrar un razonamiento, el de Gresini apuntó a la construcción de los neumáticos.

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Nos costó mucho con el 'casing' este (carcasa) de detrás, una goma diferente (reforzada, pero menos que la de Austria o Japón). Esperaba sufrir un poco menos el domingo con el medio, pero fue al revés y sufrimos más que el sábado con el blando", justo al contrario de lo habitual.

"No pudimos aguantar el ritmo y luego la goma trasera cayó mucho. Hay que tener un poco de paciencia, esta carcasa ya no la tendremos más hasta… nunca, ya le hemos dicho adiós para siempre", en referencia a que el próximo año hay cambio de suministrador de neumáticos y la carcasa reforzada no se llevará a ninguno de los circuitos que restan este año.

"Dicho esto, es verdad que las Aprilia también vuelan, así que hay que seguir insistiendo", admitió.

Pronto para órdenes de equipo

En clave de campeonato, Marc Márquez salió de Indonesia con 22 puntos, los mismos que Jorge Martín, que es líder del Mundial con dos puntos más. Pero tras un fin de semana en el que, hasta Ducati, daba por bueno peder diez o doce puntos.

"Lo salvó, sin duda. No diría que fue una 'victoria', pero salió vivo de un circuito difícil para él, un empate, 22 puntos para cada uno", valoró.

También casi un empate en la general con, cada vez, menos carreras en juego.

"La lucha por el titulo va a estar muy abierta, aunque ahora vienen circuitos como, sobre todo Australia, Qatar, Portimao, en los que la Aprilia puede ir muy bien. Marc tendrá que hacer esos malabares suyos", en referencia a salvar fines de semana como el de Mandalika.

Con Aprilia presentando cuatro pilotos muy fuertes, Marc necesitará la ayuda de la tropa de Ducati. "Bueno, se esta viendo que en Aprilia lo tienen bastante claro, quieren el título y están hablando con todos los pilotos. Así que, creo que llegará el momento de Ducati (de hacer lo mismo) pero aún es un poquito pronto, aunque quedan algunas carreras y cuando estemos ahí en la batalla cada domingo valorar todo", zanjó.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Di Giannantonio sufre en Indonesia: "Había un agujero en el neumático, tuve suerte de poder acabar"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Acosta propone una nueva fórmula para controlar la presión de los neumáticos



MotoGP



MotoGP 23 h



Acosta propone una nueva fórmula para controlar la presión de los neumáticos





Los pilotos se posicionan en contra de las sanciones por no ir a eventos con los fans



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Los pilotos se posicionan en contra de las sanciones por no ir a eventos con los fans





Acosta: "La regla de las presiones es la más tonta de todo el campeonato"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Acosta: "La regla de las presiones es la más tonta de todo el campeonato"

Más de

Marc Márquez





Tardozzi: "No tengo dudas de que en Aprilia acabarán dando órdenes de equipo; es lo lógico"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



20 h



Tardozzi: "No tengo dudas de que en Aprilia acabarán dando órdenes de equipo; es lo lógico"





Tardozzi: "No es cierto que Márquez haya hecho la Ducati a su medida; son habladurías de bar"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



1 d



Tardozzi: "No es cierto que Márquez haya hecho la Ducati a su medida; son habladurías de bar"





Márquez: "Ha sido un fin de semana redondo"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



Márquez: "Ha sido un fin de semana redondo"

Más de

Gresini





Fermín Aldeguer sufre una fractura en su mano derecha y tendrá que operarse en Barcelona



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Fermín Aldeguer sufre una fractura en su mano derecha y tendrá que operarse en Barcelona





Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



Así queda el mundial de MotoGP tras Mandalika: ¡al rojo vivo!





A qué hora fue la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo se vio



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



A qué hora fue la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo se vio

Últimas noticias





¿Ha superado Red Bull a Mercedes? El RB22 parece ser la nueva referencia de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



7 min



¿Ha superado Red Bull a Mercedes? El RB22 parece ser la nueva referencia de la F1





Alex Márquez: "Vienen circuitos en los que Marc tendrá que hacer malabares"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



42 min



Alex Márquez: "Vienen circuitos en los que Marc tendrá que hacer malabares"





GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver



GTWE



GTWE GTWE 1 h



GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver





La interesante comparación de Lawson entre el Racing Bulls y el Red Bull



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



La interesante comparación de Lawson entre el Racing Bulls y el Red Bull

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse