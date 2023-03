Cargar el reproductor de audio

El nuevo piloto de Gresini-Ducati completó una doble jornada de test acabando en el top 10, a cierta distancia del tiempo de Pecco Bagnaia, pero en realidad a poco más de una décima del segundo mejor crono, el de Johann Zarco y a menos de 30 milésimas de Enea Bastianini, por lo que la velocidad de Alex Márquez, en sus primeros pasos al manillar de la Ducati, está ahí.

"Hoy me he centrado en extraer el máximo potencia de la moto", explicó el español, que sufrió dos caídas durante las jornada, las primeras desde que subió a su nueva moto.

"He descartado a primera hora cosas y el día ha ido bien, he sufrido mi primera caída, he visto dónde está el limite, que es importante de cara al gran premio, y si ayer fue un buen primer día, hoy ha sido un mejor segundo día y eso es importante por las sensaciones y pensando en la carrera", resumió.

Alex intentó cubrir la distancia de una carrera al sprint, doce vueltas seguidas, pero no pudo acabarlo.

"No lo he terminado, me he caído, pero llevé la moto al box. Me quedaba una vuelta, estaba rodando en 39.1, 39.2 y he pensado que la última era para apretar, me he ido largo en la primera curva y por no tocar el verde me he caído, pero nada, he logrado devolver la moto al garaje", relató. "He tenido algún susto, pero ya era el plan, ver como cae el neumático y una toma de contacto para tener las cosas más claras y estar mejor preparados para la carrera. El objetivo era no guardarse nada y darlo todo".

Concluida la pretemporada es el momento de marcarse los objetivos de cara al inicio del curso.

"Siempre desearías estar algo más preparado, tener dos o cien días más de test, pero llegamos en una buena posición, con todo bastante claro y bien, así que si la carrera fuera hoy estaríamos luchando por el top 5. Luego el fin de semana de gran premio veremos cómo van las cosas, como lo cuadramos, día a día, siendo realistas y sabiendo dónde estamos", un objetivo que a medio plazo no es su objetivo.

"Vamos a esperar tres o cuatro carreras para marcarnos el objetivo, pero quién esperaba el año pasado a Enea Bastianini en el top 3 antes de comenzar la temporada, casi nadie. En el día a día debemos trabajar, ver como vienen las cosas y no comerte la cabeza con el futuro".

"Veo a Pecco muy fuerte, a las Aprilia, a Jorge Martín, Enea sufriendo algo más, Fabio Quartararo al final ha ido muy bien… no será fácil estar entre los cinco primeros, pero ahora mismo es donde me veo", zanjó el chico de Cervera.

